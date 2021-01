Domenico Arcuri, perché è finita la lunga relazione con Myrta Merlino

Myrta Merlino è stata compagna di Domenico Arcuri, Ad di Invitalia e attuale commissario per l’emergenza Coronavirus. Ecco com’è andata tra loro.

Myrta Merlino è una giornalista molto riservata, che raramente svela dettagli sulla sua vita privata. Di lei è noto però che ha avuto una relazione con Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, col quale ha avuto anche una figlia, Caterina Arcuri, 19 anni. Poi le loro strade si sono separate.

Il retroscena sentimentale tra Domenico Arcuri e Myrta Merlino

Domenico Arcuri, il dirigente d’azienda che il premier Conte ha messo alla guida della lotta contro il virus con il ruolo di commissario delegato, e Myrta Merlino, la giornalista che ha raccontato ogni giorno, senza soste, l’emergenza Covid-19 ai telespettatori de L’aria che tira su La7, in passato sono stati protagonisti di una lunga relazione, terminata qualche anno fa. Nonostante l’amore sia finito, i due sembrano essere rimasti in ottimi rapporti.

Proprio durante la fase più acuta dell’emergenza Coronavirus Myrta Merlino ha confessato di aver paura anche per il suo ex compagno (che ha anche dovuto intervistare, non senza un po’ di imbarazzo, in quanto esperto sulla pandemia): con lui i rapporti adesso sono tranquilli e sereni e l’idea di vederlo stare male a seguito di un contagio la farebbe molto soffrire.

Oggi Myrta Merlino è sposata con Marco Tardelli, ex calciatore più vecchio di lei di 14 anni, e qualche tempo fa a proposito del nuovo compagno ha detto di essere tanto innamorata perché ha scoperto grazie a lui cosa vuol dire amare davvero: un amore molto più maturo, fatto di condivisione, di comprensione e soprattutto di rispetto.