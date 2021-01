Cecchi Paone, chi è l’ex moglie Cristina Navarro e cosa fa oggi

Cristina Navarro, chi è l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone: ecco dove vive oggi la donna e di cosa si occupa.

Alessandro Cecchi Paone è stato sposato con Cristina Navarro, bellissima donna di origini spagnole, per 10 anni. Il loro matrimonio si è concluso quando il giornalista e conduttore tv si è innamorato di un amico in comune, e ha poi dichiarato pubblicamente di essere gay. Era il 2003. Tra i due, dopo un primo periodo di difficoltà, è rimasta una solida amicizia, nonostante dopo la rottura Cristina sia tornata a vivere in Spagna.

Cristina Navarro: vita privata, la relazione con Cecchi Paone

Sulla vita privata di Cristina Navarro si sa poco e niente: lei è sempre stata molto riservata. La Navarro e Cecchi Paone si sono conosciuti nei primi anni ’90 in Spagna, dove Alessandro si era trasferito dopo aver terminato gli studi universitari. “Abbiamo vissuto tra Roma e Madrid per 10 anni”, ha raccontato il giornalista durante una lunga intervista a “Oggi è un altro giorno”. Durante la stessa messa in onda è intervenuta anche la Navarro, in collegamento dalla città spagnola di Saragozza.

Quando Alessandro Cechi Paone ha annunciato di essere omosessuale, poco dopo aver capito di essersi innamorato di un suo amico, ha avuto paura di perdere la relazione di affetto e fiducia reciproca che aveva creato con Cristina durante i tanti anni insieme. “Me l’ha detto di botto. Però non ci sono altri modi di dirlo. Io gliene sono molto grata, quando devi comunicare qualcosa è bene essere chiari e diretti” ha detto Cristina. “Non ci siamo mai ingannati, anche di fronte ad un fatto grosso e sconvolgente, quindi dopo un po’ si recupera”, ha spiegato Cecchi Paone.