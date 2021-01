Il noto attore e sex symbol turco Can Yaman è stato di recente al centro di una rivolta: le sue fan non hanno accettato che si fosse tagliato barba e capelli. Ecco il retroscena.

Nessuno tocchi barba e capelli di Can Yaman – lui compreso. Le fan del noto attore sono state di recente protagoniste di una vera e propria rivolta sui social e non solo, dopo un improvviso quanto radicale cambio di look da parte dell’affascinane moro. Ma Yaman si era evidentemente stufato del look alla Tarzan o stile vichingo buono, oltre a dover dare una netta sforbiciata alla sua peluria per motivi di lavoro.

Il “nuovo” Can Yaman

Il repentino taglio di capelli di Can Yaman non è stata a ben vedere una sua scelta personale, bensì un’esigenza dettata dal copione della nuova serie che l’ha visto impegnato sul set, Bay Yanlis. Nonostante questo, moltissime fan non hanno preso affatto bene la novità: preferivano di gran lunga il bello “selvatico” con i capelli lunghi e la barba folta. La consolazione è che, volendo, in poco tempo barba e capelli ricrescono ancor più belli e forti di prima.

Per calarsi perfettamente nella parte di un barista belloccio ma un po’ superficiale, dal nome Ozgur, Can Yaman è dovuto giocoforza ricorrere al parrucchiere per farsi tagliare la folta chioma optando per un’acconciatura più ordinata e minimal, decisamente più consono al ruolo. E se c’è chi ha apprezzato il nuovo taglio dell’adone, la maggior parte delle sue fan si è lamentata sostenendo che ”era meglio la versione da vichingo!”. De gustibus…

