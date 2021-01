Fabio Quagliarella potrebbe rappresentare l’occasione di gennaio per Inter e Juventus: un colpo per rinforzare l’attacco

L’occasione di mercato per le big d’Italia arriva da Genova. Fabio Quagliarella potrebbe essere l’uomo in più per Inter e Juventus, pronte ad acquistarlo nella sessione invernale per rinforzare rispettivamente il reparto offensivo di Conte e Pirlo. Il centravanti campano vorrebbe così la sua carriera in una prestigiosa compagine italiana tornando ad essere protagonista. Al momento si tratta di un’idea suggestiva potendo avere la funzione o di vice-Lukaku o vice-Morata. Un colpo decisivo per puntellare la rosa a disposizione dei due allenatori italiani, voglioso di conquistare lo Scudetto al termine della stagione.

Leggi anche –> Calciomercato, Gomez si allena da solo: addio sempre più vicino

Leggi anche –> Calciomercato, continua il trend delle plusvalenze: la Juventus è ancora la regina

Calciomercato Inter e Juventus, Ranieri su Quagliarella

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lo stesso allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha svelato la possibilità del ritorno di Quagliarella a Torino: “Sarebbe un grande premio per lui, al di là come possa andare a finire, se in positivo o meno. Avere 38 anni a fine gennaio ed essere chiamato da una squadra così importante sicuramente gli farà piacere”. Sarebbe davvero la ciliegina sulla torta sia per Inter che per la Juventus.