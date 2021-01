Burioni vaccino, il virologo dà il buon esempio: “Sicuro ed efficace” FOTO

Roberto Burioni vaccino, dal professore arriva uno scatto che si spera possa fare proseliti. Lui si è premunito ed invita gli altri ad imitarlo.

Il professor Roberto Burioni ha voluto fare sapere di essersi sottoposto a vaccinazione. Un modo importante, a suo dire, per promuovere il vaccino e per cercare di aiutare le persone a non dovere più temere la pandemia.

Fra fin troppi episodi che riguardano i negazionisti, è più che mai legittimo parlare del buon esempio dato da Burioni in questa circostanza e dalla infermiera Claudia Alivernini prima di lui. La Alivernini è risultata ufficialmente la prima persona in Italia ad avere ricevuto il vaccino e la protezione ufficiale contro il virus. Per quanto riguarda il noto virologo, che lavora all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano e che cura la rivista online ‘Medical Facts’, in mattinata era giunto il suo turno di ricevere il siero arrivato in Italia dai laboratori Pfizer Biontech. Burioni ha parlato di vero e proprio “miracolo della scienza”.

Burioni vaccino, il virologo dà il buon esempio

Potersi vaccinare il 7 gennaio 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 gennaio 2020 ha un nome preciso: MIRACOLO. E questo miracolo l’ha fatto la scienza. Adesso nessun ritardo! @MyUniSR @SanRaffaeleMI @grupposandonato pic.twitter.com/nfzPQ6VMo6 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) January 7, 2021

Con un traguardo raggiunto nel giro di poco meno di un anno e che vede altri soggetti coinvolti. Oltre alle due aziende farmaceutiche di stanza rispettivamente negli Stati Uniti ed in Germania, ci sono anche altri vaccini sviluppati da altri enti, come AstraZeneca, Reithera, Moderna e Johnson & Johnson. Intervistato da Sky Tg 24, il virologo ha sottolineato come fosse impensabile ricavare un ritrovato medico sicuro e certificato contro un virus di immediata scoperta.

“Il Covid è diventato ufficialmente noto al mondo il 10 gennaio 2020. Oggi, meno di un anno dopo, abbiamo un vaccino. E tutto questo grazie a tecnologie straordinarie ed alla ricerca ed agli sforzi di tanti. Ora attendiamo la diffusione di massa degli altri vaccini. Questa è l’unica arma che ci rimane per debellare il Covid”.