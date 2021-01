Bridgertone, chi è l’attrice Phoebe Dynevor: età, foto, vita privata, carriera

Il pubblico ha imparato ad amare Phoebe Dynevor per il suo ruolo in “Bridgertone”. Ma ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice.

Figlia d’arte, Phoebe Dynevor ha una brillante carriera nel mondo del cinema e delle serie TV. La mamma e il papà di Phoebe, Sally e Tim Dynevor, sono entrambi attori e sono riusciti a far appassionata anche la figlia. Phoebe grazie alla serie TV Netflix “Bridgertone” in cui interpreta infatti la protagonista Daphne Bridgerton, è diventata un’attrice affermata e una star amata a livello internazionale. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Phoebe Dynevor, chi è l’attrice di Bridgertone

Phoebe Dynevor è nata a Trefford, nel Regno Unito il 17 aprile del 1995 . Dopo aver completato gli studi alla prestigiosa Cheadle Hulme School a Stockport, ha anche fatto il suo debutto come attrice. Il primo ruolo è stato in una serie televisiva, nel 2009, quando aveva appena 14 anni. Phoebe ha infatti lavorato nella serie TV “Waterloo Road“, con un ruolo minore che le ha però permesso di entrare nel mondo dello spettacolo.

In seguito, è sempre rimasta nel mondo della serie televisiva, recitando in “The Musketeers”, “Dickensian”, “Snatch” e anche nella sitcom “Younger”. Il successo planetario è però arrivato quando Phoebe ha ottenuto il ruoli di protagonista in “Bridgerton”, in cui interpreta Daphne Bridgerton.

Nonostante Phoebe Dynevor sia abituata a girare il mondo, per lavorare in varie produzioni ovunque la chiamino, ha cercato sempre di mantenere le proprie radici in Inghilterra. Infatti vive tuttoggi nella sua casa di Manchester. E’ una ragazza molto riservata riguardo la sua vita privata, che non mette mai sotto ai riflettori. Si sa solo che è tornata single, dopo la fine della relazione con l’ex fidanzato, Simon Merrill.