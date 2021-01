Tragedia famigliare, bimba di 3 anni trova suo padre morto il giorno di Natale. E’ stata la piccola ad accorgersi di quanto era accaduto. La famiglia si stava preparando a fare una passeggiata dopo il pranzo nella giornata di festa.





Avevano trascorso l’intera giornata insieme. Poi, dopo pranzo, la terribile tragedia. Daniel aveva solo 29 anni. L’uomo è scomparso sotto gli occhi della figlia di appena 3 anni. In stato di schock l’intera famiglia.

Tragedia familiare nel giorno di Natale, è la bimba di 3 anni a scoprire il corpo di suo padre

Avevano trascorso l’intera giornata insieme. Si erano scambiati i regali, avevano riso e scherzato insieme tutto il giorno e si erano concessi un pranzo natalizio tutti insieme. Poi, in un lampo, la vita di tutti i componenti della loro famiglia è cambiata per sempre. Daniel, 29 anni, è infatti venuto a mancare sotto gli occhi di sua figlia Ella, di appena 3 anni.

La tragedia è avvenuta nell’Oxfordshire, precisamente a Bunbury. E’ qui che l’intera famiglia, subito dopo il pranzo natalizio, aveva deciso di fare una passeggiata all’aperto. E’ stato a questo punto che Daniel Greaves è salito al piano di sopra della loro abitazione, per prendere il cappotto. E’ stato probabilmente a causa di un attacco di cuore che l’uomo ha perso la vita a soli 29 anni. E’ stata la figlia Ella, di 3 anni, a trovarlo steso a terra. Ella è scesa subito dalla madre, dicendole: “Papà non si alza”.

Sebbene i soccorsi abbiano prontamente tentato di rianimarlo, per Daniel non c’è stato più nulla da fare. Il 29enne aveva scoperto un difetto nel suo cuore da quando aveva 19 anni ma da allora non c’era più stato alcun problema di salute per lui. I suoi amici hanno raccontato che Daniel stava bene e che non c’era assolutamente alcun segno che potesse annunciare quanto accaduto.

Nel più grande sconforto è ora l’intera famiglia di Daniel

Daniel lascia sua moglie Hannah, i due gemelli che lei aveva avuto da una precedente relazione, Riley e Lily, di 15 anni e la loro piccola Ella. I coniugi avevano per altro un mutuo da sostenere ma Hannah aveva perso il lavoro pochi mesi fa, a causa della pandemia. Daniel non era mai riuscito ad ottenere una polizza assicurativa sulla vita per via della sua patologia. Per questo gli amici hanno creato una pagina per aiutare, con una raccolta fondi, la sua famiglia.