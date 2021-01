Anna Falchi, chi è il compagno Andrea Ruggieri: il nipote di Bruno Vespa

Scopriamo chi è e cosa fa nella vita Andrea Ruggeri, nipote di Bruno Vespa e attuale compagno della bella Anna Falchi.

Sex Symbol degli anni ’90, Anna Falchi è stata per un ventennio una delle donne più desiderate dagli italiani. In quel periodo, oltre alla carriera televisiva, a darle notorietà sono state anche le relazioni sentimentali con alcuni dei personaggi pubblici del momento. Ad inizio anni ’90 è stata fidanzata con Rosario Fiorello, mentre nella seconda metà della stessa decade si è fidanzata con il pilota di Moto Gp Max Biaggi.

In entrambi i casi il fidanzamento non ha portato alle nozze. Il matrimonio per la bella Anna, infatti, è arrivato solamente nel 2005 quando è convolata a nozze con l’imprenditore Stefano Ricucci. Anche in questo caso la relazione non è andata per il meglio e la coppia ha divorziato nel 2006. Dalla storia d’amore successiva, quella con l’imprenditore Denny Montesi, la Falchi ha avuto la prima e per il momento unica figlia Alyssa. Dal 2012 fa coppia fissa con l’avvocato e politico Andrea Ruggieri, scopriamo chi è.

Chi è il compagno di Anna Falchi, Andrea Ruggieri

Nato a Roma nel 1975, Andrea si è diplomato al Liceo Classico e si è laureato in Giurisprudenza. Dal 2001 è entrato a far parte dell’ordine degli avvocati, ma ha deciso in seguito di provare un’altra via: dal 2007, infatti, è diventato giornalista professionista. Qualche anno dopo ha deciso di entrare in politica con Forza Italia e nel 2015 viene nominato da Berlusconi “Responsabile dei rapporti con le Tv” del partito azzurro.

Nel 2018 si è candidato come deputato alle elezioni nazionali nel Collegio plurinominale del Lazio ed è stato eletto. Fa pare dunque del gruppo di forzisti in parlamento ed è dunque membro dell’opposizione. Nipote del famosissimo giornalista Rai Bruno Vespa, Andrea Ruggieri è il compagno di Anna Falchi e tra i due sembra che il rapporto vada a gonfie vele.

