Alyssa Montesi, com’è diventata oggi la figlia di Anna Falchi

Alyssa Montesi, la figlia di Anna Falchi e Denny Montesi compirà 11 anni quest’anno: assomiglia tantissimo alla mamma.

Anche se ormai lontana dal mondo della televisione italiana, Anna Falchi continua ad essere una delle donne più apprezzate dal pubblico. Dopo essere stata fidanzata con Max Biaggi e Fiorello, Anna Falchi si è sposata con l’imprenditore romano Stefano Ricucci. Il loro matrimonio è durato appena un anno, dopodiché la coppi ha deciso di separarsi.

Anna Falchi, la tumultuosa relazione con Stefano Ricucci prima di Danny Montesi

Anna Falchi ha parlato a lungo del matrimonio durante un’intervista. “Pure io mi sono sposata. Matrimonio da favola? Troppo mediatico e poi infatti è finita. Era destino che rimanessi single convinta, una donna che si sente libera da vincoli” ha commentato divertita. Anna ha raccontato i motivi che l’hanno portata a separarsi da Stefano Ricucci dopo appena un anno: “I problemi sono sorti in Sardegna, in viaggio di nozze. Esplose il caso mediatico e ne ho pagato le conseguenze per tanto tempo. Io che ero una donna di spettacolo… finì in cose più grandi di me” ha spiegato. “Vigliaccamente non me la sono sentita di andare avanti, rinunciare a me stessa… Non ero sicura e ho fatto bene, con tutto l’affetto che nutro per lui”, ha aggiunto.

Dopo la chiusura del matrimonio con Ricucci, Anna Falchi si è innamorata dell’imprenditore romagnolo Denny Montesi, da cui nel 2010 nacque la sua unica figlia Alyssa. La bambina di Anna Falchi e Denny Montesi è splendida, e somiglia molto alla showgirl: bionda con gli occhi chiari, si capisce subito di chi è figlia. Quando anche la relazione con Montesi è finita, Anna ha deciso di mantenere rapporti cordiali per il bene di Alyssa. Ha raccontato: “Ho cercato fino alla fine di salvare il rapporto. I figli o uniscono per sempre, o allontanano. A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di una relazione”.