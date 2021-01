Alitalia ottiene il primato europeo di compagnia più puntuale d’Europa e terza al mondo, con il 93% dei voli atterrati in orario.

La puntualità di un volo aereo è sempre molto importante. Sia in partenza che in arrivo, sapere di volare in orario, è molto importante. Soprattutto se si è in viaggio di lavoro o di affari. Ma qual è la compagnia aerea più puntuale d’Europa? Secondo i dati emersi da una ricerca di FlightStats di Cirium questo primato va a Alitalia!

I dati sulla puntualità dei voli aerei

La compagnia di bandiera italiana, nonostante varie vicessitudini economiche e aziendali controverse, ha ottenuto un ottimo risultato. Si è aggiudicata infatti il primo posto tra le compagnie aree più puntuali d’Europa.

L’analisi che ha portato alla luce questo importante risultato è di FlightStats di Cirium. I dati hanno evidenziato che nel corso del 2020 ben il 93% dei voli è arrivato in orario. Un risultato importante che ha migliorato di molto le prestazioni ottenute negli anni passati. Ma non solo Alitalia è prima in Europa per puntualità, è anche terza al mondo per lo stesso motivo!

I ringraziamenti del Commissario straordinario

Questa notizia è come una ventata di aria fresca per la compagnia area. Alitalia, come molti altri vettori, ha infatti appena chiuso un anno difficilissimo per i voli per via dell’emergenza Covid-19. Viaggi, vacanze e spostamenti per lavoro hanno infatti subito un brusco taglio che ha portato ad una drastica diminuzione degli introiti economici.

Il Commissario Straordinario Giuseppe Leogrande, infatti, ha commentato questo risultato con grande orgoglio, proprio perché giunto in un anno definito come la “Tempesta Perfetta”. “Ci tengo a ringraziare tutto il personale Alitalia – ha dichiarato Leogrande come riporta TTG Italia – Dai piloti e assistenti di volo ai tecnici della manutenzione, dal personale aeroportuale agli impiegati di staff. Tutti coloro che nonostante le condizioni di emergenza e i continui cambiamenti improvvisi hanno dimostrato un grande senso di responsabilità verso il Paese”.