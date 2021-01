Zona gialla, Italia per due giorni a rischio minimo poi si cambia

Il Governo ha comunicato il passaggio nazionale alla zona gialla per due giorni, con un ulteriore cambiamento a seguire subito dopo: i dettagli.

Tutta Italia sarà in zona gialla nelle giornate del 7 e 8 gennaio 2021. Giovedì e venerdì immediatamente successivi alla Epifania vedranno tutto il Paese equiparato alla stessa condizione di rischio, la minima prevista. Ma rimarranno comunque delle restrizioni e delle normative importanti da dovere rispettare.

Ad esempio resta il coprifuoco notturno dalle ore 22:00 alle ore 05:00, così come permane il divieto di cambiare regione o provincia autonoma al di fuori di quella di residenza. Con le dovute eccezioni del caso ben note, dovute a situazioni di emergenza per lavoro, salute, studio ed assistenza a persone non autosufficienti e casi di rientro al proprio domicilio, residenza od abitazione. Ci si può spostare, in situazione di zona gialla, all’interno di tutta la regione e negozi e centri commerciali restano aperti normalmente. Invece ristoranti, bar, pasticcerie, rosticcerie e locali della categoria gastronomica dovranno chiudere alle ore 18:00 ed agire poi per solo asporto o consegna a domicilio.

Servirà la autocertificazione da scaricare dal sito web ufficiale del Ministero dell’Interno per giustificare i propri spostamenti. Contestualmente è vietato recarsi nelle seconde case che sono ubicate in un’altra regione o provincia autonoma. Dopo questa due giorni di zona gialla ci saranno 48 ore di zona arancione, sabato 9 e domenica 10 gennaio. In questa occasione sarà vietato cambiare comune di residenza.

Sempre tenendo in considerazione le solite e ben note eccezioni, anche per le località con meno di 5mila abitanti ed entro un raggio di 30 chilometri. In altri casi invece non sarà consentita la mobilità. Restano chiusi i centri commerciali, come di consueto nei fine settimana. Chiusi pure bar e ristoranti che in zona arancione operano solo per asporto o per consegne a domicilio. Aperti invece i negozi.