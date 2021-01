Si vendica del licenziamento con un bulldozer: uomo causa 2 mln di danni

Secondo lui il licenziamento subito era un qualcosa di duro ed ingiusto, così lui si vendica in questa maniera. Le conseguenze sono gravissime.

Un licenziamento che ha dovuto subire e che, a suo dire, era ingiusto, scatena un vero e proprio raptus in un uomo. Il quale ha messo in atto una vendetta dai risvolti davvero pesanti. Protagonista della vicenda è un 38enne di Vitoria, nei Paesi Baschi, che nelle scorse settimane ha perso il proprio posto di lavoro in una locale fabbrica della Daimler.

Leggi anche –> Maxi furto, due donne riempiono i passeggini con 362 articoli rubati

Lui riteneva di non meritare qualcosa di simile e la rabbia per essersi visto mutare i propri presente e futuro da un giorno all’altro, con la difficoltà di potere avere aspettative positive per l’avvenire, lo hanno spinto a cedere ad una rabbia incontrollata. Così ecco che questo individuo è montato su di una ruspa e ha travolto in un impeto di ira 50 veicoli appartenenti alla ditta. Inoltre ha arrecato dei danni anche all’impianto di produzione. Con il risultato che ora la conta dei danni a lui attribuibili conta addirittura più di 2 milioni di euro. La vicenda risale alla notte compresa fra il 30 ed il 31 dicembre scorsi.

Leggi anche –> Buckingham Palace, maggiordomo alleggerisce la Regina: che furto

Licenziamento, la vendetta è tremenda ma lui viene scoperto

L’uomo che aveva subito il licenziamento ha rubato il mezzo pesante per mettere in atto il suo sconsiderato piano da un cantiere che stava compiendo dei lavoro di costruzione. E che dista all’incirca una ventina di chilometri dallo stabilimento da colpire. Lì c’è uno spazio adibito a parcheggio provvisorio per i veicoli appena costruiti e che sono in attesa di essere consegnati alle varie concessionarie.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Arrestato per tentato furto, 32enne rischia di non uscire mai più di prigione

Utilizzando la ruspa anche per sfondare le barriere di recinzione, il 38enne è facilmente entrato in quell’aria privata dando libero sfogo ai propri istinti distruttivi e di vendetta. Sul posto era però presente la sicurezza interna, attiva anche di notte. In poco tempo ha così fatto il proprio intervento pure la polizia, che ha arrestato l’uomo. Adesso, oltre al licenziamento ed alle sue conseguenze, c’è da fare i conti anche con diversi reati a lui imputabili oltre che con un risarcimento milionario da sostenere.