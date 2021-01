Valeria Fabrizi, avete mai visto la figlia Giorgia? Cosa fa nella vita

La grande attrice Valeria Fabrizi dal matrimonio con il musicista Tata Giacobetti ha avuto una figlia, Giorgia. Vediamo chi è e di cosa si occupa.

Valeria Fabrizi è un’attrice con una carriera lunghissima alle spalle, che tornerà in onda con la fiction Rai “Che Dio ci aiuti” da domani sera, 7 gennaio, in prima serata al fianco di Elena Sofia Ricci.

Dal matrimonio tra Valeria Fabrizi e Tata Giacobetti, il celebre artista e musicista, fondatore del mitico Quartetto Cetra e scomparso nel 1988, è nata una figlia: Giorgia. La figlia d’arte è nata dal grande amore tra i due artisti, che hanno avuto anche un secondo figlio, Alberto, morto quando aveva soltanto tre mesi. La ragazza è cresciuta in un contesto dove il mondo dello spettacolo era il suo pane quotidiano ed ha scelto di farne anche un mestiere. Ha completato gli studi universitari in Comunicazione ed ha frequentato il Master di PR Marketing Media Relations e Tecnica Pubblicitaria, vivendo per un lungo periodo a Londra, dove ha avuto modo di fare esperienza in diverse agenzie di comunicazione.

Giorgia Giacobetti, di cosa si occupa la figlia d’arte

Giorgia Giacobetti ha mostrato una spiccata passione per la comunicazione e si è dimostrata creativa e disinvolta nel muoversi nel mondo dello spettacolo. Maurizio Costanzo nel 1989 le ha affidato il ruolo di responsabile del settore spettacolo e showbusiness nella redazione del suo programma, il “Maurizio Costanzo Show“. La figlia d’arte ha infatti curato il casting della trasmissione per ben 12 anni, quando poi ha preso la decisione di iniziare a lavorare da freelance.

Nel 2005 Giorgia Giacobetti ha aperto la sua agenzia, la Giorgia Giacobetti Comunicazione. Inizialmente l’agenzia è stata fondata per curare l’attività di PR e Ufficio Stampa, ma con il passare degli anni ha ampliato i suoi servizi dedicandosi anche all’organizzazione di eventi, affermandosi come una delle agenzie più riconosciute e stimate a livello mondiale.