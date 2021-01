Vaccino Moderna, via libera in Europa: arriva anche in Italia

Il vaccino Moderna ottiene il necessario via libera alla sua diffusione da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco. Lo avrà pure l’Italia.

Anche il vaccino Moderna ha ottenuto l’indispensabile via libera alla messa in commercio in Europa. A fornire il proprio beneplacito vincolante è l’Ema, Agenzia Europea del Farmaco. L’ente, che già nei giorni scorsi aveva provveduto a fornire il si al vaccino Pfizer Biontech, già diffuso in diversi Stati membri dell’Unione Europea, ha ora concesso pure al vaccino Moderna di scendere in campo per contrastate la pandemia in corso nel mondo.

Moderna è una azienda farmaceutica e biotecnologica degli Stati Uniti ed il suo ritrovato viene definito come “sicuro ed efficace” dall’Ema. Ora si punta alla distribuzione di massa anche nell’Unione Europea, dopo che lo stesso vaccino risultava già distribuito in maniera capillare in Usa. Per quanto riguarda l’Italia, è prevista per la mattinata di giovedì 7 gennaio una riunione della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco. In questo incontro verranno analizzati tutti gli aspetti che riguardano il vaccino di Moderna ed i risvolti in ogni ambito ad esso correlati.

Vaccino Moderna, una ulteriore arma per debellare la pandemia

L’Ema si esprime con entusiasmo riguardo all’accoglimento di questo siero e parla di azioni motivate da prove scientificamente incontrovertibili oltre che dalla volontà di volere salvaguardare la vita dei cittadini europei. La stessa Moderna aveva subito un danno importante in patria nei giorni scorsi.

E tutto a causa della irresponsabile condotta tenuta da un farmacista negazionista. L’uomo aveva ricevuto l’incarico di prendersi cura di circa 500 dosi del vaccino. Ma invece di tenerlo al sicuro in frigo, visto che il ritrovato necessita di una temperatura costantemente a bassissimi livelli, questi lo aveva distrutto. Si è scoperto poi che tale individuo riteneva la pandemia in atto alla stregua di un complotto.