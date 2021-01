USA choc, Los Angeles al collasso: le ambulanze selezioneranno i pazienti

Notizie choc dagli USA. Sembrerebbe che a Los Angeles sia stato chiesto alle ambulanze di selezionare i pazienti da portare in ospedale.

La notizia arriva dalla contea di Los Angeles, in California, USA. Pare proprio che anche negli Stati Uniti d’America la situazione sanitaria stia peggiorando a causa della diffusione del Coronavirus e dell’aumento dei contagi. Proprio per questo le autorità stanno correndo ai ripari, cercando il più possibile di evitare che gli ospedali arrivino al collasso, una realtà oramai sempre più vicina. La soluzione attualmente adottata da Los Angeles ha coinvolto gli operatori delle ambulanze e sta facendo molto discutere. Leggiamo insieme che cosa sta succedendo.

Agli operatori sanitari della contea è stato detto di non trasportare in ospedale i pazienti che hanno scarsissime probabilità di sopravvivenza. La direttiva è partita dalle autorità sanitarie, dal momento in cui l’intera regione è a un passo dallo sfiorare i 1.000 decessi al giorno a causa del Coronavirus. Ma non è finita qui. Pare infatti che anche il personale che lavora nei reparti di emergenza sia corso ai ripari. L’ossigeno a disposizione, riservato ai pazienti, dovrà infatti essere razionato.

La situazione negli USA sembrerebbe essere più grave del previsto. Gli infetti sono aumentati in seguito alle vacanze relative al periodo di Natale. Proprio ieri è stato toccato uno dei più tristi record di tutto il periodo della pandemia, con più di 128.200 positivi ricoverati. Alcuni Stati hanno addirittura dichiarato che il peggio deve ancora venire. In California la situazione è drammatica, almeno due regioni infatti hanno esaurito i posti letto e la curva dei contagi continua a salire. Proprio per questo le autorità sanitarie si sono rivolte alle ambulanze, indirizzandole verso un scrematura dei pazienti al fine di conservare ossigeno e posti letto in terapia intensiva. A non poter essere trasportati in ospedale saranno i pazienti con pochissime possibilità di sopravvivenza.

Gli operatori sanitari della contea di Los Angeles hanno attualmente tra le mani delle responsabilità non indifferenti. Sembrerebbe infatti che le ambulanze dovranno selezionare i pazienti da portare o meno in ospedale. La misura, adottata dalla contea poco tempo fa, rappresenta il primo punto della corsa ai ripari per evitare il collasso delle strutture ospedaliere, un problema gravissimo, purtroppo sempre più concreto. Di fronte all’emergenza sanitaria sono tutti alla ricerca della soluzione migliore, nella speranza che si possa mettere un punto definitivo alla pandemia il prima possibile.