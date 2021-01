Stasera in tv – I miserabili 2018: trama della serie tv, oggi 6 gennaio

I miserabili, serie tv del 2018 è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Victor Hugo: tutte le anticipazioni, oggi 6 gennaio

I miserabili, miniserie del 2018 prodotta dalla BBC è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Victor Hugo. Sceneggiata da Andrew Davies e diretto da Tom Shankland, la prima puntata andrà in onda oggi, 6 gennaio, su Rai 3 alle ore 21.20. Scopriamo insieme di seguito la trama e il cast della serie tv.

I miserabili (2018), trama

All’inizio del XIX secolo, in Francia, Jean Valjean esce dal carcere dopo aver scontato diciannove anni di lavori forzati. Inizialmente intenzionato a cambiare abitudini di vita, Jean finisce per riavvicinarsi al mondo del crimine. Il vescovo Myriel, però, vedrà del buono nell’uomo, prenderà a cuore la sua situazione e deciderà di aiutarlo a redimersi. Sul versante opposto, l’ispettore Javert, avendo etichettato Jean come un criminale recidivo non crederà al cambiamento di rotta che questo ha dato alla sua vita e cercherà in ogni modo di rintracciarlo per riportarlo in carcere. Jean riuscirà a sfuggire all’ispettore grazie all’acquisizione di una nuova identità e un’esistenza di basso profilo. Tuttavia quando l’ex galeotto incontrerà Fatine che sul letto di morte gli affiderà la figlia Cosette, Jean dovrà necessariamente uscire allo scoperto.

I miserabili, film cast:

Dominic West (Jean Valjean);

David Oyelowo (Javert);

Lily Collins (Fantine Thibault);

Adeel Akhtar (Monsieur Thénardier);

Johnny Flynn (Felix Tholomyès);

Henry Lloyd-Hughes (Col. Pontmercy);

David Bradley (Monsieur Gillenormand);

Derek Jacobi (vescovo Myriel);

Ron Cook (commerciante di capelli e denti);

Alan David (scrivano);

Kathryn Hunter (Madame Victurnien);

Olivia Colman (Madame Rosalie Thénardier);

Enzo Cilenti (Rivette);

Josh O’Connor (Marius Pontmercy);

Ellie Bamber (Cosette);

Erin Kellyman (Éponine Thénardier);

Joseph Quinn (Enjolras);

Donald Sumpter (Monsieur Mabeuf);

Turlough Convery (Grantaire);

Archie Madekwe (Courfeyrac).

