Stasera in tv – Fratelli Caputo: cast e trama della terza puntata

Stasera in televisione in prima serata la terza puntata della miniserie Fratelli Caputo andrà in onda su Canale 5: tutte le anticipazioni, oggi 6 gennaio

Fratelli Caputo, miniserie italiana diretta dal regista Alessio Inturri e trasmessa in prima visione assoluta in prima serata su Canale 5, sarà in onda a partire dalle ore 21.20. Scopriamo insieme la trama della terza puntata della fiction e… qualche dettaglio in più!

Fratelli Caputo, trama della miniserie italiana

La comedy a puntate racconta una storia che ha come protagonisti due fratelli e il loro rapporto conflittuale. Nino e Alberto, infatti, sono entrambi figli del defunto sindaco di Roccatella. L’uomo che viveva nel paese siciliano ed era sposato con la madre di Nino, trasferitosi per un periodo a Milano si era creato un’altra famiglia, a causa della quale aveva finito per abbandonare la prima.

I due fratelli si conoscono così in tarda età a causa delle circostanze, molto più che per il desiderio di riunirsi.

Anticipazioni sulla seconda puntata

Franca, moglie di Alberto, sbarca in Sicilia e questo porterà non poco scompiglio nel già fragile equilibrio fra le famiglie. Le due signore Caputo, infatti, non andranno per nulla d’accordo, il che però porterà paradossalmente al riavvicinamento fra i due fratelli che si troveranno a dover fare fronte comune per evitare che la situazione degeneri.

Fratelli Caputo, cast:

Nino Frassica (Nino Caputo);

Cesare Bocci (Alberto Caputo);

Sara D’Amario (Patrizia);

Aurora Quattrocchi (Agata);

Andrea Vitalba (Carmela);

Giorgia Boni (Barbara Caputo);

Giancarlo Commare (Simone);

Carmela Vincenti (Rosalia);

Francesco Guzzo (Turi);

Riccardo De Rinaldis (Andrea Caputo);

Riccardo Antonaci (Giacomo Caputo);

Daniele Pilli (assessore Michele Cascone);

Rossana Ferrara (Loredana Rizzo);

Fabrizio Buonpastore (Antonio Giuffrida);

Mimmo Mancini (senatore Valenti);

Anna Teresa Rossini (Franca);

Red Canzian (sé stesso);

Samuele Carrino (sé stesso).

Fratelli Caputo, video promo

