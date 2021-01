Scuola, quando si torna in classe: le date di rientro di ogni Regione

Rientro a scuola, ecco le direttive del Governo e come si comporteranno le singole Regioni: rientri rimandati a fine gennaio.

A pochi giorni dal tanto atteso “ritorno” a scuola, la situazione è ancora parecchio confusa. Il governo nazionale ha stabilito che studenti di scuole dell’infanzia, elementari e medie torneranno in classe il 7 gennaio, come da calendario “pre-Covid”. Gli studenti delle scuole superiori, invece, rientreranno l’11 gennaio con didattica in presenza solo al 50%. Non tutti gli esperti sono d’accordo con la decisione. Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza ha affermato pubblicamente: “Ho detto ripetutamente che le scuole vanno aperte dopo aver fatto abbassare la curva epidemica a livello tale da rendere stabile la loro apertura. Al momento non ci sono le condizioni epidemiologiche”. Il governo ha dunque deciso di lasciare parziale libertà alle Regioni, permettendo di emanare ordinanze per rinviare il ritorno a scuola degli studenti delle superiori.

Rientro a scuola: le decisioni delle Regioni italiane

Ecco dunque cosa succederà nelle Regioni italiane.

Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno deciso di posticipare il ritorno sui banchi: in queste due Regioni le scuole superiori resteranno chiuse fino al 31 gennaio;

Il Piemonte , per le scuole superiori, ha deciso di prolungare la didattica a distanza al 100% fino al 16 gennaio ;

La giunta regionale delle Marche, dopo essersi confrontata sull’andamento epidemiologico nella Regione e, ha deciso di far proseguire la didattica a distanza al 100% fino al 31 gennaio;

In Alto Adige da domani 7 gennaio 2021 gli studenti delle scuole superiori torneranno a scuola in presenza;

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l’ordinanza in base alla quale a partire dal 18 gennaio sarà valutata la possibilità del ritorno in presenza per le scuole primarie, e dal 25 gennaio per le scuole secondarie.

