Conte vuole allungare la striscia positiva in Serie A con un’altra vittoria. Le ultime della sfida Sampdoria Inter: come sta Lukaku?

L’Inter non vuole fermarsi proprio ora. Con la contemporanea super sfida tra Milan e Juventus in programma questa sera a San Siro, gli uomini di Conte hanno un’occasione d’oro contro la Sampdoria. Lukaku dovrebbe partire dalla panchina, ma le sue condizioni sono alquanto buone: non c’è lesione muscolare. In attacco spazio all’attaccante cileno Sanchez in tandem con Lautaro Martinez, autore di una tripletta contro il Crotone. Fuori Vidal, che non riesce ad incidere più di tanto: dal primo minuto ci sarà Gagliardini con Sensi che entrerà a partita in corso per fare la differenza come sta dimostrando nell’ultimo periodo.

La Sampdoria, invece, arriva alla sfida dopo la sconfitta di misura contro la Roma. Ranieri punta a difendersi con due linee da quattro molto strette per non cercare tanti spazi agli avversari. Il suo obiettivo è questo con Verre alle spalle di Quagliarella: in difesa giocheranno Yoshida, Tonelli, Colley e Augello. In mezzo al campo ci saranno Thorsby e Adrien Silva con Candreva e Jankto sugli esterni.

La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sarà visibile sul canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A.

Sampdoria Inter, probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Conte.