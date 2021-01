Sabrina Salerno hot sulla lavatrice: incredibile cosa riesce a fare

Sabrina Salerno riesce a mandare in estesi il popolo (soprattutto quello maschile) di Instagram anche mentre si dedica alle più ingrate mansioni domestiche. Vedere per credere.

Chi pensa che le faccende domestiche spengano l’eros dovrà ricredersi. Sabrina Salerno docet: in un post sui social la nota showgirl, attrice e cantante italiana si è mostrata in atteggiamenti superhot mentre – ipse dixit – lavava la sua biancheria per combattere stress e noia di questi giorni piovosi di inizio 2021. E il popolo di Instagram (specie quello maschile) è andato inevitabilmente in estasi…

Il senso di Sabrina Salerno per il bucato

“In una noiosa giornata di pioggia, la lavanderia può diventare una salvezza… 😣”. Così scrive Sabrina Salerno nel suo ultimo post su Instagram, dove pubblica due foto capaci di risvegliare anche i sensi più sopiti. La nostra, più in forma e seducente che mai, si mostra al fianco della sua lavatrice in pose stile pantera nera: curve in bella vista, sguardo felino e magnetico, smorfia ammiccante.

Con quest’ultimo post Sabrina Salerno ha fatto ancora una volta il pieno di like, condivisioni e commenti. “Sabrina. Simply the Best.” scrive un utente. Un altro (addirittura dall’estero) gli fa eco: “So nice , very beautiful 🌷👏🎉🎁🖤🔥🌺 nice evening bella Sabrina 💚💚”. E un altro ancora scrive quasi una poesia: “La mia salvezza sono i tuoi occhi da cerbiatta… splendidi gli occhi e splendida tu… 🌈👸😘🌷🔥🌹😍💘”. Se l’obiettivo era cambiare prospettiva su uno dei più triti e insulsi stereotipi femminili, la nostra l’ha centrato in pieno!

