Negazionisti Covid, fermano l’ambulanza in Porsche: “Fate solo finta”

Un uomo ed una donna, ferventi negazionisti Covid, intercettano l’ambulanza che corre a sirene spiegate e riprendono la cosa: “Emergenza falsa”.

Negazionisti Covid strike back! Non è il titolo di una pellicola cinematografica demenziale, anche se potrebbe benissimo esserlo. Purtroppo la cosa corrisponde a triste realtà e riguarda l’ennesima assurdità messa in atto da chi non è in grado di informarsi e di capire cosa stia realmente succedendo al mondo intero.

Leggi anche –> Farmacista negazionista distrugge 500 dosi di vaccino: “Fine del mondo”

Nello scorso mese di novembre addirittura c’erano due negazionisti Covid, un uomo ed una donna, che erano riusciti a far parlare di loro per la malsana abitudine di inseguire le ambulanze in Porsche. In una circostanza le forze dell’ordine sono riusciti ad intercettarli e hanno ricevuto una incredibile quanto assurdo resoconto dal personale del 118 che ha avuto a che fare con questi personaggi. Per giustificare quegli atti sconsiderati le due persone a bordo di un Cayenne si erano detti convinti che le corse viste ogni giorno dai vari mezzi di soccorso sanitari “sono finte, così come sono finte le vostre emergenze e questo virus”.

Leggi anche –> Negazionisti, grosso focolaio in condominio: loro reagiscono così

Negazionisti Covid, al peggio non c’è mai fine

Poi però i due negazionisti hanno dovuto recedere alla presenza dei carabinieri, sostenendo di essere fuori casa “per andare al lavoro”. Anche se la donna, deputata alla realizzazione di ‘video denuncia’, aveva ancora lo smarphone in fase di registrazione quando alla fine sono sopraggiunte le forze dell’ordine. In quella circostanza la coppia di negazionisti Covid in Porsche se l’era cavata senza alcuna contravvenzione od altro tipo di misura nei suoi confronti.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Negazionisti, le parole incredibili di un ricoverato: “Questa la verità”

Ma adesso arriva la notizia che la Procura di Torino, dove è avvenuto il fattaccio, ha iscritto entrambi nel registro degli indagati. E ha aperto una inchiesta con l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. La stessa cosa è avvenuta nei confronti di un’altra donna scalmanata. Questa andava urlando ad una manifestazione di negazionisti che le ambulanze a sirene spiegate “vanno in giro per spaventare la gente”.