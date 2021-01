Napoli Spezia Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Napoli e Spezia è valido per la 16esima giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’anticipo dell’ora di pranzo tra Cagliari e Benevento, con i campani che sono stati corsari in terra sarda, facendo traballare la panchina di Di Francesco, giornata davvero ricca di sfide interessanti questa infrasettimanale dell’Epifania. Sei i match delle 15, mentre alle 18 il Napoli affronta lo Spezia.

I partenopei si presentano oggi con l’intenzione di recuperare un po’ del terreno perduto: con una vittoria andrebbero al quarto posto e potrebbero anche approfittarne del big match di stasera tra Milan e Juve, per accorciare sulla prima o allungare sulla seconda. I liguri cercano punti salvezza. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Precedenti di Napoli – Spezia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky.

Essendo lo Spezia una matricola, tutte le sfide con altre formazioni sono un inedito in Serie A, ma ci sono precedenti in Coppa Italia e in serie B. L’ultima volta, nel 2015, fu proprio nella Coppa, quando si impose il Napoli vincendo per tre a uno, ma lo Spezia si dimostrò già all’epoca squadra ostica. Tra i precedenti anche una Supercoppa di serie C1 datata 2007. La partita in casa campana terminò 1-1, con la Supercoppa che andò in Liguria in virtù del gol segnato in trasferta dopo lo 0-0 dell’andata.

Napoli e Spezia, le due squadre in campo: le formazioni

Gattuso e Italiano hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni che scenderanno in campo:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Lozano. All. Gattuso.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza; Deiola, Agoumè, Maggiore; Agudelo, Nzola, Farias. All. Italiano.