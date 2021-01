Morta di cancro, 27enne fitness influencer consumata dal male

Era bellissima e sempre disponibile a rallegrare gli altri con il suo sorriso, ma per questa ragazza morta di cancro la vita è durata troppo poco.

Una ragazza è morta di cancro a soli 27 anni. La triste notizia riguarda Cheyann Shaw, colpita da una neoplasia al quarto stadio che l’aveva colpita alle ovaie. Il decesso della giovane risale a lunedì scorso, con la notizia condivisa sul suo account ufficiale Instagram, dove Cheyann condivideva le sue lezioni di fitness.

Nel messaggio che ha annunciato ai suoi 224mila followers la scomparsa della giovane morta di cancro, la famiglia ha scelto una foto di un bel momento felice all’aria aperta. Lei si definiva “amante di Gesù” ed era molto cattolica. Proprio per questo la madre ed il padre parlano di ciò che è accaduto alla loro Cheyann come di una “chiamata in paradiso”. Il messaggio dei genitori della giovane continua e fa riferimento a come quest’ultima non si fosse mai rassegnata a spegnersi, combattendo sempre. “Ma purtroppo è andata via e mancherà a tutti noi”. C’è anche un sentito ringraziamento ai fans di Cheyann, che non le hanno mai fatto mancare supporto ed incoraggiamento.

Morta di cancro, Cheyann era guarita ma la malattia ha fatto ritorno

“Se c’è una cosa che nostra figlia ci ha insegnato è che, a prescindere dalle battaglie combattute, un motivo per sorridere c’è sempre”. La 27enne si ammalò nel 2016. Da quando aveva solamente 23 anni ha dovuto fronteggiare questo bruttissimo male, sottoponendosi a sedute di chemioterapia ed anche ad una serie di delicati interventi chirurgiche. Dopo essere uscita dalla sala operatoria, la giovane morta di cancro non aveva più milza, utero ed appendice, oltre a parte del colon.

Ad un certo punto Cheyann sembrava avercela fatta. Ma esattamente un anno fa, il 15 gennaio 2020, la malattia si era manifestata di nuovo. Lei ne aveva dato notizia alle sue migliaia di followers, dicendosi convinta che ce l’avrebbe rifatta. Ma dopo altri 12 mesi di lotta ininterrotta, tutto quanto è finito nel più tragico dei modi.