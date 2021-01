Massimo Cannoletta dopo la mega vincita a L’Eredità: il suo messaggio

By

Massimo Cannoletta è conosciuto da tutti per essere il campione de L’Eredità. Scopriamo cosa pubblica su Twitter.

Cannoletta ha letteralmente dominato il quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna.

Durante i vari episodi, molti sono stati colpiti dal suo modo di rispondere ai quesiti. Il campione ha certamente intrigato gli spettatori, avendo anche l’appoggio degli autori.

Massimo Cannoletta: su Twitter continua la sua missione da divulgatore

Cannoletta è un uomo di grande cultura e lo si è potuto vedere nella sua permanenza in tv. Nel suo bagaglio culturale c’è anche la conoscenza di quattro lingue oltre che informazioni dettagliatissime su tantissimi altri argomenti.

Il campione è riuscito a incassare ben 280.000 euro dopo essere apparso in 51 puntate de L’Eredità. Ad oggi, non finisce mai di stupire e diffonde pillole di cultura anche via social.

Separazioni. Per F. W. Burton i due amanti segreti approfittano della stretta scala a chiocciola per sfiorarsi, ma lui sentendo il profumo dell’amata non si riesce a staccare. Per Remedios Varo si allontanano, ma le loro ombre continuano a baciarsi. Unico testimone: il gatto. pic.twitter.com/kEt4KP3FOa — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) January 5, 2021

L’ultimo caso lo abbiamo trotato proprio su Twitter con il titolo “Separazioni“. Il post è basato su due dipinti: a sinistra quello di Frederc William Burton e a destra quello di Remedios Varo. Riguardo a essi Cannoletta scrive: “Per F. W. Burton i due amanti segreti approfittano della stretta scala a chiocciola per sfiorarsi, ma lui sentendo il profumo dell’amata non si riesce a staccare. Per Remedios Varo si allontanano, ma le loro ombre continuano a baciarsi. Unico testimone: il gatto.”

Dato il titolo, molti suoi fan si sono chiesti se non fosse un rimando alla sua situazione attuale. Queste rimangono solo voci dato che l’uomo è sempre stato molto riservato della sua vita sentimentale. Infatti, di questa non si sa nulla e rimane oscura a tutti i curiosi che lo seguono.