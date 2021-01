Mamma suicida, 26enne licenziata si lancia da cavalcavia col bimbo FOTO

È tremenda la fine scelta da una mamma suicida per sé e per il suo bambino di neppure 2 anni, dopo avere subito un licenziamento.

Una mamma suicida con il suo figlioletto di neppure due anni. È quanto di terribile successo lunedì scorso, 4 gennaio 2021. Lei aveva 26 anni ed il piccolo appena 21 mesi quando la donna si è decisa a mettere in scena il terribile proposito. E gli inquirenti hanno anche scoperto il perché. La giovane aveva perso il lavoro da poco e la cosa deve averla gettata nella disperazione.

Leggi anche –> I figli sono positivi, la mamma cerca di strangolarli: “Non indossavano la mascherina”

Non trovando altre vie di uscita da una condizione di terribile indigenza e non avendo con tutta probabilità nessuno a cui rivolgersi anche solo per prendersi cura del figlio piccolo, la ragazza ha scelto di farla finita. Ed in una maniera davvero atroce. Lei ha stretto a sé il proprio bambino lanciandosi giù da un cavalcavia, mentre di sotto transitavano diversi veicoli. Ma l’impatto al suolo è stato sufficiente per uccidere entrambi sul colpo. La 26enne, si è scoperto, soffriva anche di una profonda depressione, sempre a causa del licenziamento subito.

Leggi anche –> Ragazzo ucciso dal padre che poi si suicida: era promessa della canoa

Mamma suicida, il licenziamento l’ha spinta ad uccidere sé stessa ed il figlio

Lei si chiamava Tonisha Lashay Barker, viveva nel Tennessee, negli Stati Uniti, ed aveva un impiego in un centro medico che svolgeva tamponi. Questo era il secondo tentativo della mamma suicida di togliersi la vita. Poco prima di riuscire nel suo bieco intento, la Barker aveva tentato di lanciarsi contro una pompa di benzina alla guida della sua auto. Poi ha optato per il lancio nel vuoto.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Giovane mamma morta, si spegne per un male alla Vigilia: lascia due figlie

Il corpo suo e del bambino sono finiti su di un camion in transito. La chiamata del conducente alle forze dell’ordine ha spinto quest’ultime a compiere una ispezione urgente nel posto, intuendo cosa potesse essere successo. E nel breve volgere di pochi istanti ecco la scoperta dei corpi, con l’apertura di una relativa indagine.