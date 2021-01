Cosa sapere su Letizia Moratti, chi è l’ex ministro ed ex sindaco di Milano: carriera, curiosità e vita privata.

Milanese classe 1949, Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, figlia di Paolo, partigiano “bianco” ed eroe nazionale, assume il cognome Moratti, con il quale viene ormai conosciuta, dopo aver sposato il marito Gian Marco Moratti, figlio del petroliere Angelo Moratti, storico presidente della Grande Inter di Helenio Herrera.

Anche il marito di Letizia Moratti, scomparso nel 2018, ha rivestito cariche dirigenziali nella società nerazzurra, mentre il cognato Massimo è stato il presidente dell’Inter del Triplete 2010, ma era anche in carica all’epoca della grande beffa del 5 maggio 2002. La signora Moratti ha origini genovesi e milanesi, sia imprenditoriali che nobili.

Carriera e curiosità sull’ex ministro Letizia Moratti

La sua istruzione avviene presso il Collegio delle Fanciulle di Milano, quindi si è laureata nel 1972 in Scienze politiche presso l’Università degli Studi di Milano. Sempre nei primi anni Settanta, conosce Gian Marco Moratti, che si stava separando da Lina Sotis. I due si sposano e hanno due figli, Gilda e Gabriele. Sua cognata Milly, moglie di Massimo, è stata a lungo esponente del centrosinistra milanese. Bedy, una delle sorelle Moratti, è invece una nota attrice. Dopo diversi incarichi dirigenziali nell’azienda della famiglia del marito, dal 1994 al 1996, durante il governo Berlusconi I, Letizia Moratti è stata presidente della Rai.

Mentre ricopriva quel ruolo, fu aspramente criticata, come molto divisive furono le sue prese di posizione all’epoca del caso San Patrignano, quando Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità terapeutica per tossicodipendenti, finì sotto processo. Lei e il marito Gian Marco non solo difesero Muccioli, ma ne finanziarono l’attività. Oltre che per le aziende di famiglia, Letizia Moratti è stata dirigente di diversi gruppi, fondi di investimento e imprese. Quindi è stata di recente presidente di UBI Banca. Dal 2001 al 2006, è stata anche ministro dell’Istruzione: fu lei a elaborare durante il suo mandato una legge di riforma del sistema scolastico italiano che ha suscitato molteplici reazioni e proteste. Dal 2006 al 2011 è stata eletta sindaco di Milano, la prima donna in quel ruolo. Nel gennaio 2021 si parla di lei come probabile assessore alla sanità della Regione Lombardia.