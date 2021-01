Lazio – Fiorentina: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

La sfida clou della Serie A TIM tra Lazio e Fiorentina: tabellino, pagelle e highlights, come è finita la sfida dell’Olimpico.

Pomeriggio ricco di emozioni e di gol per questa sedicesima giornata di Serie A TIM: si affrontano dodici squadre in sei sfide differenti per il turno infrasettimanale dell’Epifania. La giornata si è aperta con la sfida tra Cagliari e Benevento e la formazione campana che ha messo in saccoccia tre punti fondamentali.

Leggi anche -> Milan, il covid toglie due titolari a Pioli: positivi Rebic e Krunic

Tra i match sicuramente più interessanti di questa giornata, c’è quello attesissimo tra Lazio e Fiorentina, un grande classico della Serie A TIM. Da una parte, una squadra che cerca i tre punti da posizioni di centro classifica, dall’altra chi prova a rilanciarsi e cerca il secondo successo esterno consecutivo dopo quello con la Juve.

Leggi anche -> Morgan De Sanctis incidente, trasportato al Gemelli: le condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Lazio – Fiorentina, le due squadre in campo: azioni salienti e highlights

Bastano 5 minuti alla Lazio per portarsi avanti: tiro di destro da posizione molto ravvicinata di Felice Caicedo, palla indirizzata nell’angolino e vantaggio. A metà primo tempo, la Lazio raddoppia anche con Ciro Immobile: serve il VAR per cancellare un gol in fuorigioco ben visibile anche a occhio nudo. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato, con i biancocelesti che hanno comunque fatto qualcosa di più.

Nel secondo tempo, la musica cambia poco ed è sempre la Lazio a fare la partita, riuscendo a rendersi anche pericolosa. Al minuto 75 c’è anche il raddoppio biancoceleste: stavolta Immobile è in posizione regolarissima. Grande tiro di destro dalla destra dell’area piccola sotto la traversa. Ora per la Lazio l’importante è gestire e provare a portare a casa tre punti importantissimi. Nei minuti finali, Hoedt commette un brutto fallo in area su Vlahovic. Quest’ultimo segna il rigore che accorcia le distanze.

CLICCA QUI per vedere gli highlights della partita

Formazioni e pagelle di Lazio – Fiorentina

Lazio (3-5-2): Strakosha 5,5, Luiz Felipe 6 (Patric 6), Hoedt 5,5, Acerbi 6,5; Lazzari 6,5 (Radu s.v.), Milinkovic-Savic 6, Escalante 6 (Cataldi s.v), Luis Alberto 6,5, Marusic 6; Caicedo 7 (Akpa Akpro 6), Immobile 7 (Muriqi s.v.).