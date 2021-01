Lazio Fiorentina Serie A TIM: streaming DAZN, formazioni, precedenti

Il match tra Lazio e Fiorentina è valido per la 16esima giornata della Serie A TIM: streaming DAZN in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo l’anticipo dell’ora di pranzo tra Cagliari e Benevento, con i campani che sono stati corsari in terra sarda, facendo traballare la panchina di Di Francesco, grande appuntamento alle ore 15 quando scenderanno in campo dodici squadre di Serie A TIM per un interessante turno infrasettimanale di campionato.

Leggi anche —> Juventus Fiorentina, moviola: “Manca un rosso e almeno un rigore”

Tra i match sicuramente più interessanti di questa giornata, c’è quello attesissimo tra Lazio e Fiorentina, un grande classico della Serie A TIM. Da una parte, una squadra che cerca i tre punti da posizioni di centro classifica, dall’altra chi prova a rilanciarsi e cerca il secondo successo esterno consecutivo dopo quello con la Juve. Il match viene trasmesso solo su Dazn.

Leggi anche —> Diego Maradona: nessuna traccia di droga e alcol nel sangue dopo il decesso

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Lazio – Fiorentina e dove vedere in tv e streaming

La partita di questo pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma è solo su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Lazio e Fiorentina su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Per gli abbonati al servizio, è visibile anche su DAZN1 al canale 209 della piattaforma Sky. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito!

La squadra di casa è in vantaggio negli scontri diretti di questo classico: in 142 match in Serie A, ha riportato contro la Fiorentina 54 vittorie, 42 pareggi e 46 sconfitte. La prima sfida in assoluto tra le due formazioni risale al lontano 1928/29, con la Lazio che si impose sul campo neutro di Modena per quattro a zero. Dalla stagione 2015-2016, manca invece la vittoria esterna all’Olimpico della Fiorentina.

Lazio e Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Inzaghi e Prandelli hanno sciolto gli ultimi dubbi in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni che scenderanno in campo:

Lazio (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi