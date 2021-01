Kim Kardashian e Kanye West stanno divorziando? Le indiscrezioni

La coppia più invidiata del mondo sta per scoppiare? Kim Kardashian e Kanye West sembrano essere davvero ai ferri corti.

Sei anni e quattro figli sembrano essere troppi per Kanye West e Kim Kardashian, che pare siano ai ferri corti e stiano seriamente pensando al divorzio. Una notizia che per i numerosi fan della coppia più invidiata del mondo, arriva come un fulmine a ciel sereno. Indiscrezioni parlano di un Kanye West che “non ne può più del clan delle Kardashian“, dopo la campagna presidenziale fallita. Sono tanti gli indizi che potrebbero confermare il gossip del divorzio.

Kim Kardashian e Kanye West si lasciano?

I media e qualche fan più attento, non hanno potuto evitare di notare che Kanye manca da tutte le ultime foto di famiglia delle Kardashian. I sospetti hanno iniziato così a sorgere già da qualche tempo e oggi le voci di corridoio parlano di un anno traballante per la coppia.

Kim e Kanye sarebbero così in crisi già da molto anche se pare stiano cercando di mantenere un profilo basso e non alimentare troppo le chiacchiere intorno all’argomento. Il Mirror, infatti, che ha riportato la notizia, non è riuscito a mettersi in contatto né con la coppia, né tantomeno con un portavoce, per cercare di avere qualche informazione a riguardo.

La fonte delle indiscrezioni, però, ha parlato di una Kim altrettanto stufa di Kanye. Dopo un anno passato a cercare di supportarlo ed aiutarlo nei suoi problemi di salute mentale, anche in seguito al fallimento della campagna presidenziale 2020, Kim è ormai cresciuta molto e si è anche stancata del matrimonio. I coniugi, che hanno 4 figli, avebbero anche cercato di andare da un terapista di coppia ma con scarsi risultati, tanto che da pensare ad un divorzio, che pare sempre più imminente.