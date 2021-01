Infermiera morta dopo il vaccino: il decesso non è correlato all’iniezione

L’autopsia sul corpo dell’infermiera deceduta dopo aver ricevuto il vaccino ha confermato che la causa della morte non è l’iniezione.

La notizia dell’infermiera portoghese deceduta l’1 gennaio, 48 ore dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino anti covid, aveva allarmato la popolazione portoghese e sollevato dubbi sulla sicurezza della vaccinazione. La donna, Sonia Acevedo, aveva 41 anni, era madre di due figli e immediatamente dopo l’inoculazione non aveva presentato effetti collaterali. Dopo aver passato il Capodanno con la famiglia, però, la donna si è recata a casa del fidanzato ed il giorno seguente non si è svegliata.

La notizia è stata immediatamente condivisa dalla stampa locale, ma è stato anche chiarito che prima di attribuire una correlazione tra la morte e il vaccino, si sarebbero dovuti attendere i risultati dell’autopsia. Dato il clamore generato dalla notizia, il governo ha assicurato alla popolazione che avrebbe seguito il caso e che sarebbe stata applicata la procedura standard per appurare se ci fosse o meno una correlazione con il vaccino.

Infermiera morta dopo il vaccino: l’autopsia esclude la connessione

Infermiera professionista da decenni, Sonia lavorava da 10 anni nel reparto di Pediatria dell’Istituto Nazionale di Oncologia. Proprio perché lavorava a stretto contatto con bambini gravemente malati e immunodepressi, l’infermiera è stata una delle prime a ricevere il vaccino in Portogallo. Prima del decesso non aveva manifestato sintomi di malattie e dopo aver ricevuto la prima dose non aveva presentato effetti collaterali. Insomma sembrava che Sonia stesse bene come al solito.

L’assenza di segnali predittori ha acuito la disperazione dei suoi familiari. Il padre ha dichiarato alla stampa locale: “Ha cenato con noi a Capodanno e poi è andata a casa del suo compagno. È stato lui a chiamarmi alle 11 del mattino per dirmi che l’aveva trovata immobile e che era morta. Mia figlia è uscita di casa e non l’ho più vista viva”. Logico, dunque, che questi chiedessero risposte al governo sulla possibile correlazione tra la morte e la ricezione della prima dose del vaccino Pfizer.

La risposta è giunta nelle scorse ore dallo stesso Ministero della Giustizia, con un comunicato nel quale si legge: “Senza alcun riferimento alla causa della morte, coperta dal segreto, i dati preliminari derivanti dall’esame medico-legale effettuata oggi non mostrano alcuna relazione tra il decesso e il vaccino per il soggetto in questione”.