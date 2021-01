Incidente per 14enne, Andrea muore davanti al padre sgomento

Un minorenne perde la vita in seguito ad un drammatico quanto improvviso incidente stradale. Il papà assiste a tutto quanto, impotente.

A seguito di un terribile incidente stradale, un ragazzino di 14 anni è morto mentre si trovava in viaggio con suo padre. La tragedia ha avuto luogo in Sicilia nella serata di martedì 5 gennaio 2020. In provincia di Enna il povero Andrea ha perso la vita a Comiso, località in provincia di Ragusa. I due viaggiavano su mezzi separati, con l’uomo che era al volante della sua auto ed il minorenne in sella invece ad un motorino.

Per cause ancora da accertare, Andrea è finito con il perdere l’equilibrio andando a schiantarsi contro ad un muretto situato ai bordi della carreggiata. Dopo questo primo impatto ne ha fatto seguito un altro, contro un palo della luce. Subito dopo questo incidente, il padre della vittima è intervenuto per cercare di fornire un immediato soccorso.

Incidente, ad Enna c’è l’ottava vittima del 2021 in Sicilia

E pochi minuti dopo sono arrivati anche i membri del personale sanitario del 118, che hanno preso in consegna il minorenne. Da lì è partita una corsa disperata verso il più vicino ospedale, nel mentre i carabinieri della locale stazione di Enna hanno svolto i rilievi del caso e ricostruito la possibile dinamica dell’incidente.

Il ragazzino è deceduto poco dopo l’avvenuto ricovero in codice rosso. E nonostante il 2021 sia iniziato da neppure una settimana, sulle strade della Sicilia si riscontra un bilancio estremamente drammatico che consta di ben 8 vittime in diversi schianti.