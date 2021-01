Gratta e Vinci, Triplo Colpo: nonna e nipote vincono 2 milioni di euro

Spendendo 10 euro per l’acquisto di due tagliandi, nonna e nipote si sono portate a casa la bellezza di 2 milioni.

L’inizio dell’anno è il periodo in cui milioni di italiani cercano la fortuna con la lotteria nazionale. Nella speranza che i tagliandi acquistati possano essere estratti e che la vincita possa servire a coprire prestiti, debiti e spese quotidiane, regalando un continuo di vita meno affannoso, gli italiani si mettono in gioco e attendono pazientemente l’estrazione che si tiene proprio nella giornata di oggi.

La fortuna, si sa, è cieca e può capitare che una vincita milionaria giunga anche in un giorno qualsiasi, senza che vi si riponga troppa speranza. Questo è ciò che è capitato ad una donna e a sua nipote ieri. Le due sono entrate nella solita ricevitoria di Torre di Pordenone ed hanno acquistato due tagliandi del gratta e vinci ‘Triplo Colpo‘. Ovviamente c’era la speranza minima di vincere, ma non si sarebbero mai aspettate di vincere tanto.

Triplo Colpo: nonna e nipote si portano a casa 2 milioni di euro

A raccontare l’evento fortunato è stata la proprietaria della ricevitoria Sabrina Tonello: “Hanno giocato dieci euro hanno preso il tagliando e sono andate a grattarlo fuori, visto che i clienti non si possono intrattenere all’interno. Dopo qualche minuto le ho viste rientrare con un’espressione a metà tra lo stupefatto e l’impaurito”. La titolare ha passato il tagliando nel terminale ed ha visto che la vincita era effettiva.

A quel punto ha detto loro di andare in banca per ricevere la bella somma vinta: “Alla nonna tremavano le gambe, le abbiamo detto di sedersi, perché avevamo paura che svenisse”. Sabrina non vuole fornire ulteriori dettagli sui vincitori per non farli individuare dagli altri abitanti e per rispetto della loro privacy, ma un’ultima cosa l’aggiunge: “sono felice perché si tratta di persone perbene, clienti abituali, a cui questi soldi faranno molto comodo”.

