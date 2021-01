Giacomo Urtis rivela i nomi delle donne che vogliono ritocchini

Giacomo Urtis, da poco eliminato, ha rivelato i nomi delle donne che dentro la Casa del GF Vip gli hanno chiesto dei ritocchini.

Giacomo Urtis è fresco di eliminazione dal “Grande Fratello Vip” ed ha già iniziato a commentare alcune delle vicende avvenute dentro la Casa che lo hanno visto protagonista. Ospite a “Casa Chi“, il programma di Alfonso Signorini, ha dato voce ad alcuni temi curiosi.

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha affrontato il gossip che lo vedeva pronto a cambiare di genere ed ha rivelato che è falso. Nonostante lui abbia contribuito ad alimentarli, non ha mai pensato di diventare donna. Poi ha scelto di svelare a “Casa Chi” i nomi delle donne della Casa del “Grande Fratello Vip” che gli hanno chiesto di potersi sottoporre ad alcuni interventi di chirurgia estetica. L’indiscrezione che vedeva Urtis pronto a diventare donna risale a qualche mese fa ed è nata da una telefonata con un giornalista, che gli ha chiesto di commentare il cambio di genere del suo ex Rodrigo Alves, ora Jessica. “Così ho scherzato ‘Adesso lo faccio anch’io e cambio sesso’, volevo diventare uomo con le caratteristiche femminili. Per me è stata una roba divertente e questo mio umorismo mi fa lanciare bombe“, ha rivelato.

GF Vip, tutte pronte a rivolgersi alla chirurgia estetica

Per quanto concerne, invece, il gossip all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“, Giacomo Urtis ha rivelato che più di una delle inquiline gli si è avvicinata per chiedere informazioni riguardo eventuali interventini chirurgici post reality. “Un continuo di richieste. Stefania Orlando me l’ha chiesto, anche Maria Teresa Ruta. Anche Dayane Mello voleva fare la lipo ma lei è pazzesca, bellissima“, ha rivelato il chirurgo dei vip.

“La Orlando mi chiedeva cosa dovesse fare ma io le dicevo che stava benissimo. Evitavo di parlare di chirurgia perché non volevo entrare come medico ma come Giacomo“, ha aggiunto in merito Urtis. L’uomo ha detto di non aver accettato di entrare nel reality per fare pubblicità al suo business, pertanto ha scelto di evitare l’argomento chirurgia estetica il più possibile con le sue coinquiline.