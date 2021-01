Fabrizio Corona oltre ogni limite: si finge morto e insulta tutti

By

Fabrizio Corona, si sa, non è nuovo alle provocazioni anche pesanti. Stavolta però ha esagerato: ecco come si è conciato per il suo ultimo post su Instagram.

Fabrizio Corona ne ha combinata un’altra delle sue, stavolta però superando davvero ogni limite. Il personaggio, si sa, non è nuovo alle provocazioni, anche pesanti. Ma ora passa all’insulto indirizzato a tutti e si mostra in posa da cadavere, con tanto di bende sugli occhi, ma col dito medio sollevato, come a ribadire il concetto…

L’ultima trovata di Fabrizio Corona

“PREFERISCO NON VEDERVI PIÙ”: così scrive – anzi urla, usando le maiuscole – Fabrizio Corona nel suo ultimo post su Instagram. La foto (vedi sotto) si commenta da sé. Il Nostro esprime a modo suo tutta la sua stanchezza mista a insofferenza per gli gli sta intorno e la sua voglia di cambiare aria. Certo, ha scelto un modo assai poco carino per dirlo ma tant’è.

Il popolo di Instagram, intanto, non è rimasto indifferente. “Ahaha che brutta foto Fabrizio sembri morto 😂” commenta un utente. “La fine del ratto🐀🐀🐀🐀”, “Provocatore ,sempre😉👏🐞”, “Sei bruciato XD”, gli fanno eco altri. Ma sono moltissimi i followers indispettiti da quest’ultima trovata dell’ex Re dei Paparazzi.

“Con tutta la merda e l arroganza che avevi dove l hai buttata? Nel cesso?” gli domanda qualcuno senza troppo diplomazia. E ancora: “Preferiamo che tu scomparissi una volta per tutte ci faresti un grande favore! Sei una vittima della società”. E così pure un altro: “Ma guarda …fai prima a sparire tu …a chiudere i social e così di sicuro nn vedi più nessuno…..che tanto nn so quanti sentiranno la tua mancanza”. A buon intenditore…

