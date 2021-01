Elisabetta Gregoraci, la FOTO a testa in giù che non nasconde nulla

By

Da Elisabetta Gregoraci arriva uno scatto social che la dice lunga su quello che è lo stato d’animo della bellissima calabrese.

Si trova a Dubai, Elisabetta Gregoraci. Ed è assieme a Flavio Briatore ed al loro figlio, Nathan Falco. Infatti, anche se non c’è modo di avvistarli insieme, anche l’imprenditore ed il ragazzino frutto del loro matrimonio passato sono presenti alle stesse latitudini.

La 40enne showgirl calabrese si mostra sul suo profilo Instagram mentre è intenta a godersi il sole e l’estate infinita di quelle parti. Lei è lì già da alcuni giorni e ha scelto di passare questo periodo in totale spensieratezza. Lo si evince dallo scatto nel quale è la protagonista assoluta, a testa in giù. Bellissima, in costume da bagno, lei appare con la solita bellezza che la contraddistingue.

Elisabetta Gregoraci, tremendamente bella anche a testa in giù

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Sembra quasi una adolescente, dalla freschezza e dalla avvenenza tipica delle più giovani. Invece Elisabetta Gregoraci è una donna fatta e finita, capace di fare innamorare sempre in tantissimi. Lei scrive: “Risultato della foto: arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena”.

Il tutto come conseguenza della verticale eseguita dopo essersi appoggiata ad una palma. I suoi followers la esaltano e la incensano, elogiandone la bellezza assolutamente incomparabile. Nel frattempo in molti si chiedono se questa vacanza proprio dove c’è anche Briatore non possa comportare dell’altro, con nuovi risvolti sentimentali.