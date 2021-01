Elisabetta Canalis fa impazzire i social: la posizione hot è esagerata

L’ex Velina Elisabetta Canalis manda in tilt il suo pubblico virtuale con una foto “bollente” appena pubblicata su Instagram.

Elisabetta Canalis non è nuova a scatti sexy e decisamente arditi, come quelli in intimo pubblicati sui social qualche settimana fa, ma stavolta l’ex Velina ha proprio esagerato: nel suo ultimo post su Instagram si mostra nella piccantissima posizione a 90°, con uno sguardo ammiccante capace di far cadere in tentazione anche un santo. Qualcuno ha osservato come la Nostra sia più bella e in forma adesso rispetto a quando aveva 20 anni, e si direbbe proprio che abbia ragione.

Elisabetta Canalis in versione bomba sexy

Il post in questione è “muto”: nessun commento a margine della foto, solo un emoticon, perché le immagini parlano da sé e dicono tutto. Elisabetta Canalis mette in mostra il suo fisico perfetto, con le sue forme generose in primissimo piano, lo sguardo un po’ perso nel vuoto e un atteggiamento da ragazza ribelle a metà strada tra seducente e trasgressivo. Busto in avanti e fondoschiena semiscoperto all’insù: da far girare la testa.

Non a caso i suoi followers sono andati subito in brodo di giuggiole: “Esagerata!🔝” scrive un utente, un altro chiosa sarcastico “Non né fanno più così!🥰🥰🥰”, e un altro ancora si mostra sopraffatto da tanto ben di Dio: “Mamma miaaaa 😍 Signore adesso puoi tirarmi su 💣🔝🖤”. Ma sono decine, se non centinaia, i commenti di questo tenore. Insomma l’ex spasimante di George Clooney e attuale moglie del famoso chirurgo Brian Perri ha fatto ancora una volta centro.

