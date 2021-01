Elena Sofia Ricci, la confessione: dipendente dal sesso, l’ho fatto ovunque

Elena Sofia Ricci, tra i volti più amati della televisione, ha rivelato di aver sofferto per moltissimo tempo di una dipendenza dal sesso e dagli uomini.

Elena Sofia Ricci è una delle attrici televisive più amate ed ha recitato in tantissime fiction, ma ha anche preso parte a produzioni teatrali e cinematografici. Oggi, è una donna serena e realizzata ma non è stato sempre così, soprattutto per quanto riguarda la sua vita privata.

Elena Sofia Ricci ha incontrato suo marito, il compositore Stefano Mainetti, ben 18 anni fa, e con lui ha trovato la sua felicità, sia grazie al matrimonio che alla nascita della figlia di nome Maria. Prima di incontrarlo, però, l’attrice ha affrontato un periodo particolarmente difficile e sofferto, per il quale ha dovuto affrontare un percorso di psicoterapia. Per lungo tempo la Ricci è stata in analisi, come ha raccontato lei stessa in un’intervista: “Per sette anni due volte alla settimana, con il quadernino dei sogni sempre attaccato. Poi abbiamo rallentato, ma non smetti mai del tutto“. L’artista è molto appassionata alla materia della psicologia, tanto da aver scritto un soggetto che soffre di una psicopatologia, che sogna di portare un giorno a teatro.

Elena Sofia Ricci e il passato di dipendenze

Elena Sofia Ricci ha raccontato che il suo percorso in analisi è stato molto difficile, in quanto ha dovuto affrontare i traumi del suo passato. Forse l’attrice è stata vittima di una violenza carnale, ma non ne ha mai voluto parlare apertamente. Ciò che ha ammesso, invece, è di aver sofferto di dipendenze: “dalle sigarette, un po’ dall’alcol, molto dagli uomini. Senza un uomo non riuscivo a stare“, ha dichiarato.

L’attrice si è detta vicina alle donne dei Blues, uno spettacolo teatrale che ha portato in scena anni fa. “Anch’io a 20 anni ero in bilico su quei binari, sono caduta e ricaduta, sui cofani delle macchine, per terra, in letti sbagliati, fra braccia anaffettive“, ha raccontato Elena Sofia Ricci. L’incontro con il marito Stefano Mainetti, la terapia e la scoperta della fede, però, l’hanno riportata alla serenità. “Oggi sono in pace con me stessa, ho una mia solidità interiore, potrei persino stare bene da sola, senza più stampelle“, ha detto l’attrice.