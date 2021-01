Dayane Mello, la sua amica ‘speciale’ svela tutto: “Cosa facciamo” – VIDEO

Da Dayane Mello erano giunti più volte riferimenti alla sua “amica lesbica”. Ora quest’ultima esce allo scoperto e svela i dettagli.

Ed ecco venire allo scoperto l’amica-amante di Dayane Mello. Lei è la giovane Allegra Ioppolo, 26 anni, che risiede a Viareggio. La ragazza ha deciso di uscire allo scoperto dopo che la 31enne modella brasiliana, impegnata da settembre al ‘Grande Fratello Vip 2020’, ha fatto più volte riferimento ad una non meglio specificata “amica particolare” da quando è reclusa nella casa di Cinecittà.

Ora proprio Allegra toglie il velo a questo mistero ed annuncia che quella amica, alla quale piacciono esclusivamente le donne, è lei. Per farlo, la ragazza si è appositamente iscritta a Twitter, sul quale è presente da qualche giorno dopo Capodanno. E per dimostrare di non essere un fake o una mitomane, ecco che Allegra pubblica anche una foto nella quale lei è raffigurata proprio accanto a Dayane Mello. L’immagine ce le mostra in tenuta casual durante una uscita insieme. Inoltre la Ioppolo posta anche un breve clip in cui c’è lei a bordopiscina con la sudamericana che realizza il video, in presenza anche della sua figlioletta Sofia. La bambina è nata nel 2014 durante la relazione poi finita con Stefano Sala.

Dayane Mello, Allegra Ioppolo svela tutto: “Siamo solo amiche”

Ciao Baby. Io sono qui che ti aspetto. Ps: piacere sono io l’amica lesbica. ❤️🏳️‍🌈😂 #rosmello pic.twitter.com/nT9MqdEDrv — Allegra Ioppolo (@IoppoloAllegra) January 4, 2021

La ragazza spiega anche come e quando ha conosciuto la Mello. Avvenne tre anni fa, durante un pernottamento della brasiliana proprio a Viareggio, in estate. Allegra era fidanzata con una ragazza, la Mello frequentava l’attuale compagno di Giulia De Lellis, Carlo Beretta. E da allora i contatti sono sempre rimasti vivi. Addirittura Allegra dice che è lei l’ultima persona che Dayane ha chiamato prima di entrare al Grande Fratello Vip. La sudamericana le aveva anche chiesto di lasciare il suo numero di telefono alla produzione, allo scopo di organizzarle una sorpresa. Cosa che finora non è accaduta.

La Ioppolo poi non si definisce amante ma solo una amica. “Stiamo bene così, siamo felici in questo nostro rapporto perché è tutto basato sulla sincerità. Forse sono una delle poche persone con le quali Dayane non ha litigato. Lei al GF si riferisce a me come ‘Allegra la mia amica lesbica’. Non lo fa con cattiveria ed anzi, questa cosa mi fa sorridere”. Ora però tutti si attendono una entrata in casa della Ioppolo, magari già entro brevissimo.