Contagi oggi, Ricciardi: “Troppi contagi, serve un lockdown deciso”

Secondo il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, un lockdown come quello della primavera 2020 è l’unica via percorribile.

Il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, invoca la linea dura per cercare di fare calare la curva dei contagi oggi. A margine di un evento per la Fondazione Luigi Einaudi, Ricciardi afferma che nel nostro Paese attualmente “ci sono come minimo 600mila individui infetti. E per arginare questa situazione necessitiamo di un blocco chiaro, senza permissività a parte le dovute e necessarie eccezioni.

Con un numero così alto di contagi oggi, è richiesto come minimo un lockdown della durata di due mesi. Questa prospettiva però terrorizza la politica. Ma basta vedere a quanto sta accadendo nel Regno Unito ed in Germania”. Lì la situazione è anche più pesante rispetto all’Italia, con un numero di contagi oggi e di vittime quotidiane assai più elevato rispetto ai 20mila infetti ed ai 500-550 morti al giorno di casa nostra. Da Ricciardi arriva anche una previsione, questa volta buona, che riguarda il vaccino AstraZeneca.

Lockdown, unica strada percorribile per far calare i contagi

Uno dei tanti che arriveranno sul mercato e che saranno deputati a fornire una protezione di massa dalla pandemia. L’appuntamento dovrebbe coincidere entro i primi tre mesi dell’anno, mentre in primavera toccherà a quello di Johnson & Johnson. “E sarà molto importante per rafforzare la campagna vaccinale già prevista e partita”.

L’obiettivo è vaccinare la metà delle persone idonee al vaccino entro l’estate. Fermo restando che verranno presi in considerazione solamente soggetti dai 16 anni in poi. “Poi anche le strutture convenzionate faranno la loro parte, in un secondo momento”.