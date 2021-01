Una giovane consigliera comunale di Rimini è finita al centro di una bufera social per essersi fatta filmare mentre mostrava il lato B in pubblico.

In questo inizio d’anno insolito non poteva mancare una polemica riguardante il mondo della politica. La polemica in questione, tuttavia, non riguarda le decisioni del governo sulla gestione dell’emergenza e nemmeno la possibilità dell’ennesimo rimpasto, quanto la scelta ardita e controversa di una consigliera comunale di Rimini. La giovane, infatti, ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram un video di pochi secondi in cui mostra le sue grazie a tutti.

Nel breve filmato è stato opportunamente oscurato il viso della ragazza, ma quando alza la gonna (per poco più di un secondo) è possibile vedere proprio tutto. La consigliera comunale in minigonna gialla minimale, calzettoni e scarponcini, infatti, non indossava alcun indumento intimo. La scena ha immediatamente generato scalpore e diviso l’opinione pubblica, tra chi ha apprezzato l’intento goliardico e chi invece l’ha trovato un comportamento di dubbio gusto, specie per una donna che ricopre un incarico istituzionale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Consigliera comunale si denuda al centro commerciale: “Esperimento sociale”

Una delle ipotesi suggerite in questi giorni è che la ragazza abbia aderito alla moda del “Cheeky Exploits“, un fenomeno esclusivamente social esploso qualche tempo fa in cui gli utenti Instagram mettono in mostra i lato b. A smentire l’ipotesi dell’adesione al fenomeno social è stata la diretta interessata in un’intervista concessa al Quotidiano Nazionale. La ragazza, che preferisce rimanere anonima, ha spiegato: “La moda non c’entra, glielo assicuro. È partita come cosa goliardica: visto l’anno difficile che ci siamo lasciati alle spalle, con il mio ragazzo che mi riprendeva da dietro ho fatto il video, oscurando ovviamente il volto quando l’ho pubblicato”.

Leggi anche ->Bianca Guaccero, lo scatto bollente con il tatuaggio sul lato B

Insomma una trovata goliardica, un gioco tra lei ed il fidanzato che ha voluto tramutare in qualcosa di differente. Nella decisione di pubblicare il video, infatti, pare abbia influito una ricerca che la giovane consigliera sta effettuando per l’esame di Antropologia Culturale. La ragazza, infatti, è laureata in Scienze Politiche e sta seguendo un Master biennale in Cooperazione internazionale, diritti umani e patrimonio culturale. La studentessa spiega dunque la correlazione tra la materia ed il video: “Il docente mi aveva chiesto di fare una ricerca sugli stereotipi dei social media. A quel punto ho pensato che potevo essere io stessa l’oggetto della mia ricerca. E ho iniziare a raccogliere i commenti”.

Leggi anche ->“Prendetevi una stanza”. Ecco la nazione più esibizionista in amore di tutto il mondo

Attualmente non sappiamo se il docente sia d’accordo con questa scelta sulla modalità di ricerca. Di sicuro c’è che la ragazza è diventata famosa sui social. Il video espositivo, infatti, è stato ripreso dalla pagina Facebook ‘Matti di Rimini’, dove ha ricevuto diversi commenti di approvazione.