Chi è Mariella Nava: carriera e vita privata della cantautrice

Chi è Mariella Nava: tutto quello che sappiamo sulla cantautrice italiana, particolarmente attenta ai delicati temi sociali e culturali italiani.

Mariella Nava, registrata all’anagrafe con il nome di Nava Maria Giuliana, è una cantautrice tarantina. Ha iniziato a studiare pianoforte a Taranto, quando era bambina, e ha poi proseguito gli studi a Roma. Le sue prime canzoni sono nate quasi per gioco, quando lei era ancora molto giovane: un misto di pensieri e riflessioni personali, che annotava sul suo diario segreto. Gli amici, sorpresi dal suo enorme talento, la invitano a mandare le proprie composizioni a talent show e artisti famosi. Le prime attenzioni Mariella le riceve così da Gianni Morandi, affascinato e colpito dalla sensibilità con cui la giovane cantante affrontava l’argomento del rapporto tra genitori e figli.

Mariella Nava: carriera e attenzione alla società

La sua prima canzone importante, “Questi figli”, è un brano scritto a metà anni ‘80 ma di valenza sempre attuale. Grazie a lui Mariella Nava ottiene il primo contratto discografico con la RCA, e nel 1987 fa il suo debutto artistico sul placo del Festival di Sanremo con il brano “Fai piano”. Nel 1988 le viene riconosciuto il primo premio al Club Tenco come “Miglior Opera prima”, grazie al suo primo album “Per paura o per amore”. Nel 1991 ha ricevuto il premio Lunezia per il valore letterario dei suoi versi. L’artista è stata premiata più volte per via della sua particolare attenzione a diversi temi sociali, che tocca con delicatezza e intensità attraverso i testi delle sue canzoni. Mariella ha collaborato con diversi artisti importanti, scrivendo canzoni per loro. Tra le più importanti collaborazioni spiccano “Come mi vuoi”, scritta per Eduardo De Crescenzo a Sanremo 1989 e ricantata poi da Mina; “Spalle al muro” (ricordata come “Vecchio“) scritta per Renato Zero a Sanremo ’91; “Per amore”, scritta per Andrea Bocelli ma resa celebre in tutto il mondo da Zizi Possi in Brasile.

Sempre attenta ai temi culturali e sociali del nostro Paese, Mariella Nava partecipa spesso a eventi importanti di volontariato e solidarietà. Nel 2013 ha fondato “Suoni dall’Italia”, etichetta indipendente attenta ai nuovi artisti, soprattutto molto giovani, che Mariella considera meritevoli d’attenzione. In attesa di riprendere il tour insieme a Grazia Di Michele e Rossana Casale, inoltre, Mariella ha composto la musica della nuova campagna pubblicitaria di Tonno Mare Aperto. Il brano parla di sostenibilità, impegno e responsabilità, ed è stata firmata da Lorenzo Marini Group. A giugno 2015 la cantautrice è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.