Biagio Izzo, chi sono le figlie Alessia e Valeria: età, foto, vita privata

Alessia e Valeria sono le figlie nate dal primo matrimonio di Biagio Izzo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Biagio Izzo, uno degli attori comici più conosciuti e amati dal pubblico italiano, capace di conquistare il cuore di milioni di persone grazie alla sua simpatia e alla sua ironia, è anche un marito (risposato) e un papà. Conosciamo più da vicino le due figlie avute dal suo primo matrimonio, Alessia e Valeria, che hanno sicuramente preso da lui la vena artistica e un’innata simpatia.

L’identikit delle figlie di Biagio Izzo

Alessia e Valeria sono due bellissime ragazze nate dall’unione di Biagio Izzo con la sua prima moglie, Teresa, da cui l’attore comico ha poi divorziato. In seguito ha avuto altri due figli, Martina e Raffaele, dalla seconda moglie, la modella Federica Apicella, sposata a Napoli il 30 agosto 2008. Nel 2018 la primogenita Alessia, laureata in Dams all’università Rome Tre, regista teatrale e attualmente Assistant Retail Sales Manager presso Blockbuster, lo ha reso per la prima volta nonno del piccolo Lorenzo, ma si è poi separata dal padre del bimbo, l’attore Danilo Brugia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Izzo (@la_izzo_)

Quanto all’altra figlia, Valeria, insegna teatro ai bambini nelle scuole e papà Biagio (al quale somiglia anche molto fisicamente) ne va molto orgoglioso, come lui stesso ha dichiarato tempo fa su Facebook. Ecco anche il suo profilo Instagram, dove si presenta come “Atelierista, Attrice e Insegnante di Teatro per bambini e ragazzi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑰𝒛𝒛𝒐 (@valeriaaizzo)



