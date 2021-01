Barbara D’Urso irriconoscibile: ecco chi ha preso a pugni

Barbara D’Urso si dà alla boxe: eccola in tenuta d’ordinanza, pronta a colpire un aitante boxeur mentre si allena in uno splendido parco.

Le vacanze natalizie sono ormai andate e per Barbara D’Urso è tempo di rimettersi in carreggiata. La popolare presentatrice Mediaset approfitta degli ultimi scampoli di tempo libero per allenarsi… tirando pugni. Chi è abituato a vederla coi suoi vestitini da giovinetta maliziosa rimarrà alquanto sorpreso osservandola in tenuta da pugile, con tanto di guantoni d’ordinanza, mentre si dà alla boxe calandosi perfettamente nel ruolo, ma tant’è.

L’allenamento alternativo di Barbara D’Urso

“Pronta!!!!!😜😜#colcuore❤️ @marco_rustik66” così scrive Barbara D’Urso nel suo ultimo post su Instagram, dove pubblica una foto scattata durante una sessione d’allenamento con Marco Rustichelli, il suo coach e mental trainer di fiducia che sullo stesso social network si presenta così: “⚜️ muay-thai instructor/trainer⚜️ master REIKI ⚜️ master p.n.l mail: [email protected]”. La presentatrice evidentemente ha bisogno di trovare la giusta carica e (ri)tirare fuori la grinta necessaria ad affrontare un nuovo impegnativo anno. Quale migliore ricetta di un po’ di sano pugilato en plein air?

Ecco dunque Barbarella in tenuta super atletica, con due guantoni rossi che incutono timore al solo guardarli, pronta a colpire: attaccare e difendere, nello sport come nella vita. Lei infatti lo fa spesso anche in televisione, al netto della zuccherosità del personaggio. Lo fa al parco, presumibilmente alle prime ore del mattino, al fianco di un preparatore coi fiocchi. Le foto stavolta non mentono: Barbara d’Urso è in grande forma, decisa a stendere il suo avversario come se fosse in un ring televisivo…

