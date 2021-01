Adriano Celentano, confessione drammatica: da un anno situazione terribile

Il celebre Adriano Celentano è intervenuto in diretta a Domenica In, sorprendendo tutti. Scopriamo insieme che cosa ha raccontato l’uomo.

Sono tempi duri per tutti, quelli della pandemia da Coronavirus. L’emergenza sanitaria ha costretto la maggior parte delle persone, soprattutto quelle più a rischio, a rimanere a casa il più possibile, evitando gli spostamenti e gli assembramenti. Anche i Vip e i volti noti dello scenario musicale e cinematografico italiano hanno per la maggior parte seguito le regole. Tra di loro c’è il celebre Adriano Celentano. L’uomo, tramite un intervento a Domenica In, realizzato rigorosamente via telefono, ha raccontato le ultime novità e la terribile situazione che lui e la moglie stanno attualmente vivendo. Leggiamo insieme le parole dell’uomo e le sue confessioni.

Sembrerebbe che il cantante e la moglie Claudia Mori non stiano vivendo una situazione particolarmente idilliaca. A causa della pandemia i due compagni sono costretti a rimanere in casa il più possibile, evitando spostamenti e contatti con le persone. Il cantante ha infatti dichiarato di essere “chiuso in casa da un anno“. Scherzosamente, ha anche aggiunto: “Proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe”. L’uomo ha infine chiuso il discorso mandando, tramite la conduttrice, i suoi saluti a Pierpaolo Sileri, il viceministro della Salute, presente in studio.

Celentano, interpellato da Mara Venier, ha inoltre detto la sua in merito al vaccino anti-Covid. Sembrerebbe che il cantante e la sua compagna siano convinti più che mai a farlo, nella speranza di poter finalmente mettere un punto alla drammatica situazione di emergenza attuale. “Io non ho mai fatto il vaccino, però ora sono d’accordo a farlo e anche Claudia.” ha dichiarato durante la diretta.

Adriano Celentano: gli auguri a Giovanna Ralli per i suoi 86 anni

Il cantante Adriano Celentano ha fatto la sua comparsa, chiamando in studio tramite telefono, durante l’ultima puntata di Domenica In. L’uomo, oltre ad aver raccontato la situazione drammatica che lui e la moglie sono costretti a vivere, ha dedicato un po’ di tempo alla celebre Giovanna Ralli. Proprio così, il ragazzo della Via Gluck ha telefonato a sorpresa durante la diretta per augurare buon compleanno alla Ralli, che ha compiuto ben 86 anni. “Sono rimasto colpito dalla tua freschezza e soprattutto bellezza, hai sbagliato a dire l’età, hai detto di avere 35 anni in più!” ha esclamato il cantante. “Stavo mangiando una mela, e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella che non sarà mica Giovanna Ralli? Impossibile!” ha continuato Celentano. “Mi ha suggerito di chiamarvi e farti i complimenti in diretta. Sono davvero rimasto colpito dalla tua giovinezza“.