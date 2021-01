Adriano Celentano compie 83 anni: quali sono le sue condizioni di salute

Giorno speciale per Adriano Celentano che oggi, 6 gennaio, compie ben 83 anni: quali sono le sue condizioni di salute?

Adriano Celentano compie oggi, sei gennaio 2020, 83 anni. Proprio nei giorni scorsi lo stesso artista italiano aveva telefonato a sorpresa a “Domenica In” svelando anche le sue condizioni: “Io e Claudia siamo chiusi da praticamente un anno in casa e l’altro giorno ci hanno portato il pigiama a righe. Il vaccino? Io non ho mai fatto ma sono d’accordo di farlo ora”. Nato nel 1938, è diventato a poco a poco un punto di riferimento per tanti grazie alle sue esibizioni e canzoni che hanno fatto la storia d’Italia. In tv (e non solo) ormai manca da diverso tempo anche a causa della pandemia che gli ha impedito di tornare protagonista sul palco. Le sue condizioni di salute sono buone e non vede l’ora di continuare la sua carriera nonostante la non giovanissima età. Da circa un anno è rinchiuso in casa senza partecipare a trasmissioni o eventi in giro.

Adriano Celentano, la voglia di tornare

Nonostante la pandemia e l’età non giovanissima, Celentano vorrebbe tornare ad essere protagonista con qualche spettacolo. Le sue condizioni di salute sono alquanto buone, ma la situazione fuori per le persone anziane non è delle migliori. Ora aspetterà il vaccino, poi cercherà di esibirsi incantando tutti con i suoi spettacoli storici. Una situazione che va monitorata attentamente senza rischiare nulla. Giorno speciale per lui che festeggerà con Claudia e i suoi affetti più cari.