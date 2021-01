Non solo musica, Adriano Celentano è celebre anche per i suoi ruoli cinematografici. Dai musicarelli a Rugantino, ecco tutte le volte che lo abbiamo visto sul grande schermo.

Il grande pubblico italiano ama Adriano Celentano. E non solo per la sua lunga e brillante carriera musicale, costellata da grandissimi successi che rimarrano per sempre nell’olimpo della canzone italiana. Il Molleggiato, infatti, si è distinto anche sul grande schermo: sono tanti i ruoli cinematografici in cui lo ricordiamo e in cui lo abbiamo amato. Dai musicarelli anni ’60, a Fellini, fino ai suoi lavori più recenti, ecco tutto il cinema di Adriano Celentano.

Adriano Celentano al cinema: ecco che film ha fatto

La carriera cinematografica di Celentano è iniziata nel 1959 con “I ragazzi del jukebox“, di Lucio Fulcio. Il film è considerato capostipite dei musicarelli, un filone molto popolare tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60, che vedeva protagonisti assoluti tutti i nomi della nuova generazione di idoli musicali dei giovani, i cosidetti “urlatori“. Tra di loro Adriano Celentano, insieme a Mina, era sicuramente tra gli artisti di punta. Dello stesso filone, Celentano sarà presente anche in “Urlatori alla sbarra“, “Jukebox – Urli d’amore“, “Dai Johnny dai!“.

Impossibile non ricordare il lavoro di Celentano con Federico Fellini. Il maestro, infatti, ha voluto il giovane e ribelle Adriano per un’indimenticabile scena del suo capolavoro, “La dolce vita“, uscito nel 1960. Nel film, Celentano interpreta se stesso, mentre si esibisce in un locale romano. Non sarà l’unica volta in cui il Molleggiato lavorerà insieme a grandissimi nomi del cinema italiano: avrà ruoli in film di Dario Argento, Pietro Germi, Alberto Lattuada, Camillo Mastrocinque e molti altri.

Tra i suoi ruoli più celebri c’è sicuramente quello di Rugantino, nella commedia omonima di Pasquale Festa Campanile, in cui Adriano si è cimentato anche nell’accento romano, con risultati improbabili. Non solo attore, ma anche regista! Celentano ha firmato la direzione di diversi film, tra cui “Yuppi du“, per cui scrive anche la colonna sonora divenuta celebre poi al di fuori dell’uso nel film.