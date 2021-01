Vincenzo Muccioli, chi era: vita privata, famiglia, guai giudiziari, lavoro

Conosciamo meglio nel dettaglio la storia di Vincenzo Muccioli: chi era il fondatore di San Patrignano e i vari guai giudiziari

Vincenzo Muccioli nacque a Rimini il 6 gennaio 1934. Iniziò subito a lavorare con il padre presso l’agenza d’assicurazione lasciando gli studi superiori. Si appassionò anche agli animali e all’agricoltura sposando così nel 1961 Maria Antonietta Cappelli: dalla loro relazione nascono Andrea Maria e Giacomo Maria. Così si trasferì dopo qualche anno nel comune di Coriano per dedicarsi all’allevamento di razze pregiate canine e all’agricoltura. Proprio qui che nascerà la località di San Patrignano, che diventerà successivamente la comunità terapeutica più grande d’Europa. A poco a poco lo stesso Muccioli si interessò alla parapsicologia e allo spiritismo, creando il gruppo del ‘Cenacolo‘ insieme ai suoi amici con sedute spiritiche mista a medicina naturale. Nel 1978 arrivò così la prima ospite della comunità: una giovane ragazza tossicodipendente originaria di Trento, figlia di amici. Così la voce iniziò a girare rapidamente con tanti ragazzi che iniziarono a chiedere aiuto arrivando a quota 30 in pochissimo tempo. Quindi, venne istituita la cooperativa di San Patrignano con l’intento di dare assistenza gratuita ai tossicodipendenti ed agli emarginati.

Vincenzo Muccioli, i vari guai giudiziari

Così all’interno lo stesso fondatore chiese di accettare anche regole dure senza confronti per affidarsi a fede, lavoro, disciplina severa. Inoltre, lo stesso Muccioli ha dovuto affrontare un procedimento giudiziario per sequestro e maltrattamenti venendo assolto da Corte d’Appello (1987) e Cassazione (1990). All’età di 61 anni morì il 19 settembre 1995: la causa della sua scomparsa non fu rivelata, ma l’edizione dell’epoca de “Il Corriere della Sera” rivelò anche ad un possibile aggravamento delle sue condizioni a causa dell’epatite C.