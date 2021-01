Uomini e Donne, Gemma Galgani piantata in asso in studio

Le anticipazioni sugli eventi di ‘Uomini e Donne’ riguardo a Gemma Galvani non promettono nulla di buono per la dama torinese.

Arriva una nuova delusione per Gemma Galgani a ‘Uomini e Donne‘. L’eterna rivale di Tina Cipollari già altre volte non è riuscita a trovare un cavaliere capace di trattarla come una regina. E purtroppo per lei la cosa si è ripetuta. Anche con Maurizio Guercio è finita male, con quest’ultimo che, di contro, ha dovuto subire le proteste degli appassionati della trasmissione di ‘Uomini e Donne’, che si sono schierati in massa in favore della dama torinese.

La Galgani ci è rimasta comprensibilmente male, ma ha fatto sapere che già da alcuni giorni Maurizio aveva assunto un comportamento strano. E dietro a tutto questo si + scoperto che c’è un’altra. Maurizio si è giustificato parlando di una sua cara amica che sta vivendo una situazione molto complicata.

Uomini e Donne, per Gemma Galgani un’altra delusione d’amore

Fatto sta che lui non ha voluto passare le festività natalizie con Gemma. Anche a Capodanno i due sono rimasti separati, e probabilmente perché questa loro frequentazione era già giunta al termine. Il pubblico della trasmissione condotta da Maria De Filippi continua comunque a manifestare grande affetto per lei. Di tutto ciò se ne parlerà con la messa in onda delle registrazioni programmate per il pomeriggio di martedì 5 gennaio 2021.

Ma ci sono anche altre situazioni di cuore che verranno trattate quest’oggi. Ad esempio altrettanto interesse suscitano anche le vicissitudini di Davide Donadei, chiamato a dovere effettuare una scelta definitiva. Sono due le corteggiatrici che se lo contendono. Si tratta di Chiara e Beatrice, e pare che il giovane si stia infine convincendo a fare sapere a tutti il nome di colei capace di toccare il suo cuore.