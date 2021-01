Test visivo: scopri qual è la paura che giace nel tuo subcoscio

Il test di oggi è focalizzato ad aiutarvi a capire qual è la paura o la preoccupazione che attanaglia la vostra mente in questo momento.

I test a cui vi sottoponiamo quotidianamente hanno la finalità di aiutarvi a fare emergere tratti della personalità che non sapete di avere o non riuscite a vedere. L’utilizzo di immagini nella psicologia è iniziato verso la fine dell’800 ed è continuato fino a buona parte del secolo successivo. Ad oggi ci sono teorie in ambito accademico secondo cui la psicologia delle immagini non sarebbe utile a scoprire al cento per cento i disturbi o le problematiche che affliggono il paziente.

Sottoporsi a determinati test, per altro singoli e non parte di una serie di prove, ha una validità relativa per comprendere ciò che ci affligge, tuttavia mettersi alla prova con le immagini può essere un esercizio utile e stimolante. I profili che vengono delineati in questi test, infatti, hanno quantomeno lo scopo di indurci a riflettere su quelli che sono i risultati e dunque aiutarci in qualche modo a trovare una soluzione attraverso il ragionamento.

Test visivo: quale paura giace nel vostro subconscio

Il funzionamento del test è semplice, vi basta guardare l’immagine e comprendere quale degli elementi presenti nel disegno colpisce primariamente la vostra attenzione. Ecco i 4 profili che si delineano in base alla vostra risposta:

Il Cielo

Se la vostra attenzione si è focalizzata in un primo momento sul cielo significa che siete in un momento di grande calma. Il vostro animo è in pace e dubbi e paure derivano solo dalle situazioni che vi trovate ad affrontare.

L’Iceberg

Se invece la prima cosa su cui vi siete focalizzati è l’iceberg, significa che la vostra mente si arrovella su dei problemi da diverso tempo. Sapete quali problematiche vi stanno tormentando e sapete come vanno affrontate. Dovete insomma cercare di trovare tempo ed energia per attuare una soluzione alle problematiche.

Il Mare

Se la prima cosa che avete attenzionato è il mare, significa che siete accompagnati da un buon livello d’ansia. Non sapete cosa causa quest’ansia ma con ogni probabilità i vostri problemi non sono gravi e siete soliti preoccuparvi per questioni di poco conto.

La città sommersa

Se infine la prima cosa che avete notato è la città sommersa, significa che avete una problematica che preferite non affrontare ed avete per il momento deciso di relegarla al subconscio. Il problema attualmente è inabissato e cercate di dimenticarlo, ma questo vi causa comunque del nervosismo e prima o poi tornerà a galla.