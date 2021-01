Stasera in tv: Now You See Me, trama e cast del film su Italia Uno

Stasera in tv: trama e cast di “Now You See Me”, il film in onda su Italia Uno alle 21:20.

Andrà in onda stasera, 5 gennaio 2021, alle ore 21:20 su Italia Uno il primo dei due film “Now You See Me”. Diretto nel 2013 da Louis Laterrier, il cast vede partecipare alla produzione diversi nomi importanti: Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher (che molti ricorderanno per essere la protagonista del film “I Love Shopping”), Melanie Laurent, Michael Caine, Dave Franco e Woody Harrelson.

Now You See Me: trama del film

Il film inizia presentando singolarmente i protagonisti del film, un gruppo di maghi prestigiatori che si ritrova riunito in una casa abbandonata. Jack Wilder, interpretato da Dave Franco, è un prestigiatore di strada abituato a truffare ignari volontari; Merrit McKinney (Woody Harrelson) è un mentalista; Henley Reeves (Isla Fisher) è un’esperta escapologa, assistente di Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), mago delle carte e incallito seduttore.

A spingere i quattro a formare un gruppo è un misterioso personaggio incappucciato, che osserverà a lungo ognuno di loro prima di fare in modo che i quattro si riuniscano in una casa abbandonata. Lì troveranno le istruzioni per eseguire complicatissimi numeri di magia. Il film fa un salto temporale a arriva a Las Vegas, un anno dopo, quando I Quattro Maghi sono sul palcoscenico intenti ad eseguire un prestigioso spettacolo. Durante il loro numero finale i maghi rapinano una banca di Parigi, consegnando al pubblico ben tre milioni di euro. Arrestati ma poi rilasciati per mancanza di prove, i quattro vengono indagati dagli agenti Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Alma Dray (Mélanie Laurent), incaricati dall’FBI e Interpol di investigare sull’accaduto.